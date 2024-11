El Burgos CF se enfrentará al Marbella FC en la segunda ronda de la Copa del Rey, que se disputará a partido único en tierras andaluzas el jueves 5 de diciembre (20:00 horas). Los blanquinegros, que dejaron en la cuneta al CD Móstoles URJC en la primera eliminatoria, visitarán a un conjunto marbellí que ocupa la décima posición en el Grupo II de Primera RFEF, a tres puntos de la zona de play off de ascenso.

El Marbella del exmadridista Esteban Granero está dirigido por Fran Beltrán y cuenta en sus filas con otro viejo conocido en el Real Madrid como José Callejón, que sigue exhibiendo su calidad en el tercer peldaño del fútbol nacional. En las filas de los andaluces también milita otro veterano curtido en mil batallas como Bernardo, con más de 150 partidos en Primera con las camisetas de Sevilla, Racing, Sporting, Espanyol y Girona. Y hablando de ex, Luis Acosta vistió de blanquinegro 7 encuentros en la 2017-18, mientras que Marcos Olguín jugó en el filial burgalesista antes de irse al Mirandés, con el que debutó en Segunda. De rojillo también jugó Ernest Ohemeng, que logró el ascenso en la 2018-19 y se mantuvo el curso siguiente.

La historia del Marbella es reciente. Fundado en 1997, el club, hoy propiedad del empresario chino Zhao Zhen, lo gestiona la agencia de representación Best of You. Sometido a una profunda renovación en los últimos años, el equipo de la Costa del Sol llegó a disputar el play off de ascenso a Segunda en 2020, pero descendió a Segunda RFEF al año siguiente. Ahora las miras deportivas vuelven a estar centradas en el salto al fútbol profesional.

Seis partidos en diciembre. Los de Luis Miguel Ramis afrontarán un mes de diciembre cargado de partidos, ya que en tres semanas disputarán seis encuentros, empezando por el de este domingo en el Ciutat de València ante el Levante UD (18:30 h).

La semana que viene, el jueves 5, el Burgos CF jugará en Marbella, el domingo 8 recibirá al CD Eldense y volverá siete días después a Málaga para visitar La Rosaleda el 15 de diciembre. También en tierras andaluzas jugará el jueves 19 contra el Cádiz CF, mientras que la despedida liguera del 2024 será en El Plantío contra el CD Tenerife el domingo 22.