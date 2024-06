La histórica demanda de los comerciantes de Gamonal de exigir la creación de plazas de aparcamiento en rotación en el barrio está a punto de cumplirse. El Gobierno de coalición del PP y Vox ha hecho suyo el último planteamiento del colectivo empresarial y la idea es poner en marcha «pronto», probablemente en los próximos meses, una prueba piloto en la que varias plazas de estacionamiento estarán reguladas por una zona naranja o rosa en la que se limitará el tiempo en el que un vehículo puede estar aparcado.

El hecho de que se vaya a poner en marcha una prueba piloto da cuenta de que el Ejecutivo municipal piensa en una iniciativa reversible que podrá echarse para atrás en el caso de que no se consigan los resultados esperados. La implantación de la zona naranja no viene motivada por un interés recaudatorio ya que, a falta de detalles, el planteamiento inicial pasa porque los usuarios de la misma no paguen por estacionar en estas islas. Eso sí, sus vehículos no podrán permanecer aparcados más de 30 o 60 minutos (habrá que definir también los tiempos) ya que en ese caso sí podrán ser sancionados. El objetivo es conseguir que los coches roten y, de esta manera, promover que los ciudadanos de Gamonal y de otras zonas de la ciudad puedan aparcar y consumir en el castigado comercio del barrio.

El equipo de Gobierno ha mantenido ya las primeras reuniones con Eysa, la empresa que a día de hoy sigue gestionando el servicio de Ordenación y Regulación de Aparcamiento (ORA), para analizar la implantación de la zona naranja o rosa. Al parecer se está estudiando poner en marcha un sistema, a semejanza de otras ciudades, en el que no es necesario la presencia de controladores ya que la tecnología permite vigilar los tiempos de estacionamiento.

Está por definir aún en qué calle se comenzaría con este prueba piloto. Cabe recordar que la idea de la Asociación de Comerciantes, Hosteleros y empresas de Servicios Zona G parte de crear 18 islas con entre seis y siete plazas de estacionamiento regulado en la calle Vitoria, la avenida de Derechos Humanos, la plaza Santiago, la zona no peatonal de Grandmontagne, en la calle Igualdad y en Alejandro Yagüe. Todo apunta a que en un principio la prueba piloto se limitará a un espacio muy concreto con el ánimo de extenderse a otras vías si da el resultado esperado. La zona naranja estará operativa en horario comercial y de lunes a sábado.

(Más información en la edición impresa de este lunes de Diario de Burgos)