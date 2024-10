Club Natación Castilla Burgos: referente acuático

A punto de cumplir 30 años de andadura en 2025, el Club Natación Castilla Burgos sigue siendo el referente del medio acuático en la ciudad. Para seguir educando y formando con exitosos resultados a un centenar de jóvenes, la entidad contará con el apoyo de la firma alimenticia Campofrío a través de su programa 'Burgos se mueve' para las dos próximas temporadas, como ya hicieron en la anterior edición, el Club Babieca de Baloncesto femenino y el Club Tenis de Mesa Burgos; el Club Balonmano Burgos y el Pingüinas Rugby Burgos (2020), y el Servigest Burgos Baloncesto en Silla de Ruedas y el Rugby Aparejadores Burgos, en la primera edición de este apoyo con el deporte local (2018).

Entre 122 candidatos de la cuarta edición de 'Burgos se mueve', el Club Natación Castilla Burgos fue uno de los agraciados.

Una ayuda que permitirá a la entidad dar un salto de calidad para reforzar el ámbito de la enseñanza y llegar a proyectos que hasta ahora no habían podido llegar. «Agradecemos este premio porque somos un club modesto y pequeño, no en cuanto a volumen de nadadores que somos un centenar, pero sí por ser un deporte que no suele tener mucho 'boom' mediático, ya que es un deporte diferente y minoritario», asegura el presidente y técnico del club, Álvaro Santos.

Trabajan con un amplio margen de edad, desde los 6 años hasta... «no tenemos fecha de caducidad», bromea Santos, aunque la mayoría de los integrantes son hasta 19 años», además, «grupos de carácter mixto», que es otro de los argumentos que da el responsable por los que cree que su club fue elegido.

En cuanto a resultados, no ha sido su mejor temporada, aunque los benjamines, dirigidos por Chus Ruiz, conquistaron el subcampeonato en la Liga y fueron sextos en el Regional; los alevines, dirigidos por Jimena Riocerezo y Josefina García (ahora de baja por maternidad) fueron oro en la Liga y en el Regional de invierno y plata en el de verano; el grupo infantil fue bronce en la Liga y sexto en el campeonato, mientras que en absoluta o júnior, ambos dirigidos por Álvaro Santos, fueron sextos en invierno, en primavera se adjudicaron el primer puesto y en verano fueron cuartos. Y los prebenjamines, sin competición, cuentan con Itziar Blanco como monitora.

A nivel nacional acudieron al Campeonato de España con tres alevines y tres absolutos, en los que destacó Carlota Urizarna.

Los objetivos son «afianzar un poco más las categorías superiores y estar entre los tres primeros más asiduamente. En los pequeños seguir como estamos. En cuanto al destino de la ayuda servirá para estructurar los entrenamientos. Tener más captación. Y nos gustaría contratar a un monitor más para alevines e infantiles que son un grupo muy numeroso y hacer un subgrupo porque hay que corregir mucho a esas edades», concluye Santos.