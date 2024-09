El Papa confirma que está pensando en viajar a Canarias

El Papa Francisco ha confirmado que está pensando en viajar a Canarias porque allí "se dan situaciones de inmigrantes que vienen del mar. "Me gustaría estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias. Así es", ha dicho en la rueda de prensa que ha dado en el avión que le trae de regreso a Roma tras su gira de casi quince días por el Suedeste asiático y Oceanía.

"Me has leído el pensamiento. Pienso un poco en esto: ir a Canarias, porque allí se dan situaciones de inmigrantes que vienen del mar, y me gustaría estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias. Así es", ha respondido a una periodista argentina que le ha preguntado si haría en escala en el archipiélago español en caso de viajar a Argentina, un viaje que, en todo caso ha dicho que aún no está decidido porque hay "una serie de cosas que resolver primero".

El presidente de las islas canarias, Fernando Clavijo, invitó al Pontífice a visitar el archipiélago para conocer la realidad migratoria el pasado mes de enero cuando se reunió con él en el Vaticano. Francisco ya había hablado de la posibilidad de viajar a Argentina durante el segundo trimestre del año y Clavijo le sugirió hacer escala en Canarias.

En el caso de que finalmente se produjera este viaje, que no ha sido confirmado todavía de forma oficial por el Vaticano, sería la primera visita de Francisco a España, pero la novena que lo visita un Pontífice. San Juan Pablo II estuvo en España en cinco ocasiones y tres lo hizo Benedicto XVI, la última de ellas en 2011 para la JMJ de Madrid.

Más de 25.500 migrantes han llegado a Canarias de forma irregular en 2024, un 123% más que en el mismo periodo de 2023, según el último balance del ministerio del Interior hasta el pasado 31 de agosto. Además, el archipiélago afronta las dificultades de atender a 6.000 menores migrantes solos, lo que excede ampliamente su capacidad de acogida.

En relación a las migraciones, Francisco ha señalado que no acoger a los migrantes "es un pecado" y ha señalado que el Antiguo Testamento ofrece un modelo claro de quién debe ser acogido: "el huérfano, la viuda y el forastero".

"A ellos debía proteger el pueblo de Israel. Quien no protege al emigrante falta, es un pecado. También es un pecado contra la vida de esas personas", ha señalado tras explicar que durante su visita a Estados Unidos en 2015 celebró una misa en El Paso, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.

Francisco ha recordado que vio los zapatos de muchos migrantes que intentaron cruzar a Estados Unidos, pero cuyo viaje "terminó mal allí". Así, ha afirmado que hoy hay un flujo migratorio dentro de Centroamérica en el que a veces las personas son tratadas "como esclavos, porque se lucra con ellos". "La inmigración es un derecho, un derecho que está en las sagradas escrituras", ha señalado. Asimismo ha asegurado que expulsar a los emigrantes es una práctica "terrible" que comporta "maldad".

Sobre otros futuros planes de viaje, el Papa también ha dejado claro que no asistirá a la misa de inauguración para la reapertura de la catedral de Notre Dame en París, después de que un incendio destruyera partes del edificio en 2019.