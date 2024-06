Cheddar gana la semifinal burgalesa del Vivestival!

Con la 'S' de Skaifas en la espalda, los fans del grupo de la sierra de la Demanda ocuparon anoche las primeras filas de la sala Andén 56 para escuchar a la banda que fusiona estilos como el ska o la rumba. Se dejaron notar, se escucharon sus gritos y hasta las peticiones de 'otra' al acabar. Pero su grupo solo pudo tocar tres canciones porque así son las bases del Vivestival!, el concurso de músicos emergentes de Vive! Radio organizado a nivel regional.

«Con la segunda canción ya has llegado a la mitad del concierto», bromearon desde el escenario y en el backstage. «Lo más complicado es entrar en calor y sintonía con el público en apenas tres temas», añadieron. Una impresión compartida por las otras dos bandas que competían en la semifinal burgalesa: Old Viejo y Cheddar. «Somos de estar un buen rato en el escenario por eso nos gustaría tocar más, pero es suficiente para enseñar lo que hacemos», afirmó Clara, voz de Cheddar y la única chica entre todos los músicos que se subieron al escenario. «Al ser solo tres canciones sueltas más energía en menos tiempo», añadió Goiko, del trío Old Viejo.

Los que arrastraron al club de fans interpretaron 'La cuesta', que eligieron por ser «de las más nuevas y con un principio cañero»; 'Chispa morena', por su giro hacia la rumba, y 'Hueles', el primer sencillo del disco que publicarán en septiembre, el más movidito y el que más suena a ska.

Sin camisetas específicas pero con sombreros y bolsas de los sorteos de Vivestival! otro nutrido grupo animaba a todos los participantes. El carácter regional del certamen y la opción de tocar en las fiestas de Burgos fue lo que motivó a las tres bandas que, según detalló la periodista Noelia Ordóñez, fueron seleccionadas entre una veintena de toda la provincia. «Buscamos pasarlo bien pero también es importante que sea un concurso regional porque no nos conocemos entre nosotros y eso mola. Es un punto extra que, además de optar al premio, puedas conocer a otros artistas que están en un punto similar al tuyo en otro sitio», aseguraba Old Viejo, que se estrenaba en esto de los concursos y lo hizo con un público ya dispuesto a olvidarse de que la selección española de fútbol jugaba contra Italia.

Interpretaron la primera canción en inglés, 'Pay attention', y después ya en español 'Maneras de actuar' y 'Ella sale a la calle', esta última la más popero y psicodélico.

El metal progresivo de Cheddar cerró una noche que tenía como premio tocar nada menos que como teloneros de La Habitación Roja y León Benavente (el 2 de julio, a las 21 horas, en el escenario céntrico). Tocaron 'Imago', 'Imago II' y un contundente 'Inder garden'.

El ganador se ha conocido hoy a través de las redes sociales del concurso @vivestival: el grupo Cheddar. Además de en los Sampedros, actuará el 2 de septiembre en la Playa de las Moreras de Valladolid durante las fiestas de la ciudad, compartiendo cartel con los otros ocho finalistas de la región. La banda que salga vencedora de esa final tendrá la oportunidad de tocar en un evento cultural de referencia desarrollado en Castilla y León.