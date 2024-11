Y no solo está en medio del paseo; incluso ocupa parte del carril bici. La carpa que ven en la imagen albergará la pista de patinaje sobre hielo, que en años anteriores se ha ubicado en la plaza de San Juan. Su traslado al paseo de Atapuerca, en ese emplazamiento concreto, supone reducir la acera que mira al edificio de Correos a unos pocos metros, molestar también a los ciclistas y afear la entrada al auditorio. A veces parece que no haya más posibilidades en la ciudad para instalar este tipo de atracciones, pese a que no sea el mejor lugar del mundo.