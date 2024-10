Castilla y León recibirá 273,94 millones de euros del Gobierno de España para rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, además de otros 10,8 millones para el reparto del Bono Alquiler Joven. Unas cuantías que se aprobaron ayer durante la Conferencia Sectorial del ramo que celebró con los consejeros de las comunidades autónomas, y en la que el responsable de Castilla y león, Juan Carlos Suárez-Quiñones, pidió al Gobierno que se desarrolle «un trabajo conjunto y coordinado» y que aporte «financiación suficiente» para solucionar los problemas de vivienda.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explicó que los fondos transferidos a Castilla y León se acercan a los 274 millones de euros, del total de 4.328,78 millones que se han destinado al conjunto de las comunidades para llegar a acuerdos con los que construir 24.463 viviendas y rehabilitar otras 47.000, además de tramitar la rehabilitación de otras 600.000 a través de las convocatorias de las propias comunidades autónomas. También se aprobó el reparto de 200 millones correspondientes al Bono Joven, de los que Castilla y León recibirá 10,8 millones al mes para gestionar una ayuda que se fija en 250 euros al mes por beneficiario, durante un plazo de dos años para cada joven, con el fin de facilitar su emancipación y el acceso a una vivienda.

Durante la reunión, el consejero de Vivienda puso de manifiesto a la ministra la protesta de la Junta de Castilla y León «por las declaraciones realizadas semanas atrás sobre que las comunidades que no declarasen zonas tensionadas eran insumisas en la aplicación de la Ley por el derecho a la vivienda estatal, y por la amenaza de recortarles fondos ordinarios». Así, insistió en que «la intervención en el mercado limitando el importe de la renta produce una reducción de la oferta de alquiler y, por tanto, eleva los precios, por lo que siendo optativo en la Ley declarar o no esas zonas tensionadas, cumple lo misma una comunidad autónoma que las declara como aquellas que no las declaran», según informa Ical.