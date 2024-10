El Grupo Ureta Tizona afronta su segundo derbi regional de la temporada con la ilusión de repetir la victoria conseguida el pasado viernes frente al Movistar Estudiantes. Esta vez el Polideportivo El Plantío recibe al UEMC Real Valladolid en un partido que tendrá lugar a las 20:45 horas y en el que el equipo de Salva Camps quiere mantener su línea ascendente aprovechándose del mal momento de su rival, que llega de sufrir dos amplias y dolorosas derrotas.

Después de haber arrancado cayendo ante el Palencia y el Betis, el Tizona se llevó su primer duelo del curso y quiere volver a repetir. Para ello no sabe si podrá contar con un jugador tan importante como el escolta Lance Jones, que precisamente se perdió el último compromiso y que, aunque sigue siendo duda, está mejor de una lesión en el tobillo producida hace dos semanas:«Tenemos dudas con él. Ha evolucionado favorablemente. Esta semana está un poquito mejor y esperamos poder contar con todos los miembros de la plantilla aunque haya molestias normales de la temporada», expresó en la previa su técnico, Salva Camps, que tampoco sabe si podrá contar con un Rodrigo Seoane que no entrenó al completo en la sesión del ayer.

Pero igual o peor está el Valladolid, que no cuenta con un Mike Torres que todavía no ha debutado ni con Vasilije Vucetic, referente en la pintura que estará dos semanas de baja y por el que ha llegado todo un veterano como Davis Rozitis para cubrir dicha posición durante un mes. El interior letón, de hecho, entrenó ya el jueves y podría debutar con el conjunto blanquivioleta sobre el parqué burgalés.

Estos problemas de salud de Vucetic han deshecho al equipo en los dos últimos partidos, en los que ha perdido por paliza ante el Zamora primero (89-68) y ante el Fuenlabrada después (62-96). Por ello, aunque el balance de ambos sea de un triunfo y dos derrotas, las sensaciones antes del duelo son muy diferentes.

Lolo Encinas. El que fuera entrenador del San Pablo el curso pasado volverá a Burgos. En la previa, se mostró contundente con los suyos: «Lo que quiero es recuperar lo que hasta hace 15 días estábamos haciendo, lo que he visto que podemos ser. El problema es atrás. A 94 o 95 puntos no, no tenemos tanto. Hay que bajar el culo, tener solidaridad y responsabilidad», avanzó el técnico del Valladolid.