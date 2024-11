Montero ve "mucho más cerca" sacar adelante los Presupuestos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este viernes que, tras la aprobación de la reforma fiscal en el Congreso tras intensos días de negociaciones, el Gobierno está "mucho más cerca" de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025.

"Sin duda, el que la reforma fiscal haya salido adelante permite, por una parte, que la Comisión Europea pueda evaluar positivamente el plan fiscal. Y esto significa, que puede evaluar las premisas sobre las que se construyen los Presupuestos", ha señalado Montero en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

La ministra de Hacienda ha asegurado además que la reforma fiscal aprobada "evita que se pida un mayor ajuste del gasto" porque se está yendo por la vía del incremento de los ingresos, "haciendo el sistema más progresivo".

Además, ha destacado que esta reforma fiscal permitirá el desembolso de los fondos europeos, "que están haciendo que España sea líder en creación de empleo y que son un estímulo muy importante" para la economía española.

"En estos días la OCDE ha dicho que España está creciendo al doble de lo que crecen los países de la OCDE. Ahí es nada. Eso es una cantidad muy importante que estimula el crecimiento", ha resaltado Montero.

Asimismo, la titular de Hacienda ha remarcado que esta reforma fiscal "da profundidad a toda la tarea del Gobierno y a la capacidad de interlocución con los grupos políticos".

"Hemos aprendido mucho de esta negociación y más que lo haremos en el futuro. Y esto significa que la democracia española se está ya desarrollando en los mismos parámetros que la mayoría de países europeos donde no existen gobiernos en mayoría", ha apuntado la ministra, que ha insistido en que la negociación de esta reforma fiscal ha sido un "entrenamiento" para mantener un diálogo cruzado con los distintos grupos políticos.

"Cada tarea tiene su afán, sobre todo en el desarrollo de una legislatura donde el Gobierno está en minoría. Y esto significa que cada acuerdo que se consigue, es un acuerdo que requiere mucho trabajo y que requiere mucho diálogo con los grupos políticos", ha añadido Montero, que ha afirmado que su próxima meta son los Presupuestos.

Montero descarta que Feijóo lance una moción de censura

Además, la vicepresidenta primera ha descartado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lance a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, esgrimiendo que no tiene ni los apoyos ni un proyecto de país alternativo al Ejecutivo actual.

"El señor Feijóo no es la primera vez que juega con esta cuestión de la moción de censura y ya le digo yo que no la va a presentar", ha sostenido la política socialista en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que esa opción no tiene "ninguna credibilidad".

En su opinión, el líder de los 'populares' no hará uso de esa herramienta parlamentaria porque "no tiene los apoyos" suficientes para que prospere y solo puede aliarse "con la ultraderecha", y porque "no tiene proyecto de país" que la sustente, ya que la moción de censura "siempre es constructiva".

Montero ha proseguido en su explicación diciendo que al PP no se le escucha "una sola propuesta" en materia de impuestos, como la reforma fiscal aprobada este jueves en el Congreso, ni tampoco en materia del funcionamiento de la justicia, sobre la vivienda, el Estado del bienestar, o en la "seguridad de los ciudadanos" afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana.

El motivo que habría llevado a Feijóo a ofrecerse a los socios de Sánchez para una posible moción de censura, según la vicepresidenta, es que las declaraciones del presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, contra el Gobierno y el PSOE "resultaban tan escandalosa", que el jefe de la oposición "se sintió presionado a tener que decir algo para que no dijeran que no había hecho nada".

"Así que ninguna credibilidad. Creo que lo importante en este momento es que los ciudadanos sepan que el Gobierno avanza con el diálogo, con la capacidad de llegar a acuerdo y que eso es muy importante para este país", ha zanjado.