David López, que este año está jugando en el Burgos CF cedido por el Real Mallorca, estuvo sobre el césped la mitad del partido frente al Eibar debido a la lesión de Lisandro López. Aprovechó su oportunidad y lo tendrá que seguir haciendo para sustituir al argentino, tal y como ha reconocido hoy en la Ciudad Deportiva de Castañares, donde también ha asegurado que "el equipo se ha quitado un peso de encima" con esa última victoria por la mínima en El Plantío (1-0).

"El equipo estaba ansioso por conseguir ya la victoria. Nos costó varias jornadas, pero el equipo siempre hemos creído hasta el final. Merecimos el troiunfo y así fue. El ambiente en vestuario siempre ha sido bueno. Es un equipo bastante unido que siempre ha confiado en todos los jugadores de la plantilla. Sí que es cierto que nos hemos quitado un peso de encima con la victoria, pero nunca ha habido malas caras, ni malos rollos, ni un silencio incómodo. Hemos confiado siempre en el grupo de compañeros espectacular que somos", ha afirmado el defensa central.

Respecto a la lesión de Lisandro López, con el que comparte posición, ha remarcado que "si me toca entrar o no... fútbol, nunca se sabe al cien por cien si es tu momento. Lo importante es estar preparado para que cuando lleguen las oportunidades estés preparado para dar la cara en el campo y ayudar al equipo todo lo posible". Últimamente había perdido su condición de titular, pero le otorga normalidad: "Somos 23 jugadores en la plantilla y, por desgracia, no podemos jugar todos. Hay que trabajar duro".

Respecto al próximo rival, un Levante al que visitarán el domingo, añade que "es un gran equipo y que sabe defender muy bien de forma conjunta. Ofensivamente tiene jugadores de mucha calidad. Nosotros intentaremos hacer nuestro juego, hacer el fútbol que nos pide el míster e intentar sacar los tres puntos en el Ciutat de Valencia", concluye un David López que, por el momento, ha calificado de "ilusionante" su etapa en el Burgos CF.

