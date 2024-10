Siempre ha mostrado admiración por el rey emérito y el papel que jugó en la Transición. Pero tampoco ha negado nunca que lo de la polémica cacería en Botsuana en 2012, en medio de una crisis económica en España, le decepcionó. Ahora que han salido a la luz los audios grabados por Bárbara Rey en los que Juan Carlos I habla de su relación con ella, de la reina Sofía y sus hijas e incluso de Alfonso Armada, implicado en el golpe de Estado, Pilar Cernuda sigue firme en sus convicciones, incluidas las de su papel en el 23-F. «Yo sé lo que le debo como española aunque me haya decepcionado mucho en lo personal», admite.

De aspectos que nunca ha contado, incluido del rey emérito y el 23-F, habla en el libro Lo que yo recuerdo (La Esfera de los Libros), donde repasa cincuenta años de profesión. En la publicación que presenta el jueves en el Museo de la Evolución Humana Cernuda habla de actuaciones del rey «o a través de personas enviadas por él para conseguir que la Transición fuera exactamente como él la había diseñado».

Cuenta también cómo se enteró, mientras trabajaba en una agencia de noticias, de la implicación de Alfonso Armada («fue una historia de no creer»), y reitera su admiración por el emérito. «Me gustaría que la gente entendiera por qué somos tantos, a pesar de que ahora estemos apesadumbrados, decepcionados y preocupados con su vida personal, los que seguimos considerando que ha sido un personaje irrepetible». Al menos en la Transición: «No voy a templar gaitas. No me gusta nada lo que ha hecho, ni sus comentarios, ni que haya tenido esa relación tanto tiempo con una persona tan cuestionada. Yo no salvo al rey en este sentido, pero solo en este sentido».

Del emérito, del trato con todos los presidentes del Gobierno (tiene muy buenas palabras para Felipe González, Adolfo Suárez y Calvo Sotelo), los cambios en la profesión periodística, de los compañeros o de personajes con los que ha tenido contacto como Serrat, Massiel, Yves Montand, Geraldine Chaplin, Theodorakis o Melina Mercouri habla en su libro y probablemente también lo haga en la charla del jueves con Álvaro Melcón, director de Diario de Burgos (20:15 h.).

En Lo que yo recuerdo, la bisnieta de Saturnino Calleja (el de los cuentos) menciona también el conflicto en Oriente Medio, zona a la que ha viajado en numerosas ocasiones, muchas junto a la periodista Julia Navarro: «En este tema estoy en la equidistancia. Más cercana quizá a Israel que a Palestina por lo mucho que he visto», admite. Relata igualmente los entresijos de la entrevista que mantuvo Manuel Prado y Colón de Carvajal con Ceaucescu para mandar un mensaje a Carrillo, entonces exiliado, o lo que le pasó con un bebé de tres meses que le entregaron cuando sus padres fueron a la cárcel y que en el libro desvela de quién es hija.