Chiva suspende las clases "hasta nuevo aviso" por lluvias

El Ayuntamiento de Chiva (Valencia), uno de los municipios más afectados por la DANA, ha comunicado la suspensión de las clases y la actividad deportiva en la localidad desde este próximo miércoles y "hasta nuevo aviso" como medida de precaución ante la nueva alerta por lluvias para estos próximos días, según han confirmado a Europa Press desde el consistorio.

La decisión se adopta, han explicado las mismas fuentes, como medida preventiva y debido al estado actual del municipio, con numerosas zonas, especialmente las más próximas al barranco, arrasadas por la DANA, así como ante "la información proporcionada por los servicios de emergencias", y afecta tanto a la actividad escolar como a la deportiva.

Además, desde el consistorio han recomendado al vecindario mantenerse informado a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, han lamentado "los inconvenientes" causados y han agradecido la "colaboración y comprensión".

Al respecto, la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, en declaraciones a los medios, ha puntualizado que en los próximos días no se prevé que llueva una "cantidad exagerada", pero ha justificado la decisión de suspender la actividad lectiva y deportiva en que las infraestructuras están "todavía muy sensibles y muy cogidas con pinzas como para podernos permitir el lujo de que caiga el agua sin más".

"Tenemos que controlarlo y solamente es por prevención, no porque tengamos ningún riesgo inminente de momento confirmado", ha matizado, al tiempo que ha recalcado que la medida ha sido "totalmente municipal" --"no me saben decir exactamente las previsiones que hay"--.

La localidad, ha precisado, cuenta con 13 rutas de autobuses escolares, que ya se vieron afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre. Ante este nuevo aviso por lluvias, ha argumentado, "no podemos volvernos a arriesgar porque sabemos en la situación en la que todavía estamos".

Eso sí, la alcaldesa ha asegurado que las tareas de limpieza y el resto de la actividad municipal continuarán de manera "normal" pese a la suspensión de las clases. "Pero hay ciertos sectores que tenemos que salvaguardar un poquito", ha incidido.

"Recobrando la normalidad"

Al margen de ello, la responsable municipal ha indicado que el casco urbano de la localidad "más o menos ya va recobrando la normalidad, lógicamente con muchos matices, pero va en funcionamiento", mientras que en las urbanizaciones también se avanza "poco a poco" sobre todo en los accesos. Sin embargo, el polígono industrial está "un poco más atascado". "Esto va muy poco a poco todo, pero está funcionando", ha valorado.

Fort ha concretado que el problema ahora es el campo y la sierra, zonas donde el trabajo se centra en la limpieza de los colectores ante "las amenazas" de una nueva DANA. "Están en este momento muy obstruidos y se está exigiendo que todas las máquinas que haya habilitadas estén trabajando en este momento en esas cosas", ha indicado.

En cuanto a las viviendas próximas al barranco que se han visto afectadas por la DANA, la alcaldesa ha señalado que los técnicos "siguen trabajando" para estabilizarlas, aunque ha aclarado que la reconstrucción de esos inmuebles no es responsabilidad del Ayuntamiento.

"Nuestra responsabilidad es garantizar la seguridad, y una vez eso esté ya más o menos asegurado, de que no corre nadie peligro, ni los dueños del propio inmueble, ni tampoco los inmuebles de alrededor, a partir de ahí ya son los propios dueños los que tienen que intervenir", ha precisado.

Fort ha subrayado que ahora desde el consistorio están centrados en revisar todas las estructuras y sobre la de la estabilidad de las calles: "Hay muchísimas viviendas que tenemos desalojadas porque están encima de calles que abajo han desaparecido los cimientos, y eso para nosotros ahora también es un objetivo primordial".

Alerta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que las lluvias previstas para esta semana en la Comunidad Valenciana podrían reactivar las cuencas de ríos y barrancos y provocar inundaciones locales. Ante esta situación, se va a seguir la evolución de este episodio ante la vulnerabilidad del territorio valenciano afectado por la DANA y de las personas que están trabajando en la zona.

Según Aemet, este miércoles se esperan precipitaciones que podrían llegar a los 100mm en diversos puntos de la autonomía, mientras que entre el jueves y el sábado podrían acumularse localmente hasta 120mm.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha emitido un aviso especial para informar a los municipios de las previsiones meteorológicas de las que deben realizar seguimiento para activar sus planes locales y establecer las medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.