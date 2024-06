Asllani, de camarero durante el verano a volar hacia Alemania

Krstjan Asllani, centrocampista del Inter, es albanés pero vive en Italia desde los dos años, por lo que el estreno de ayer ante la 'Azzurra' fue en un partido muy especial para este jugador que hace apenas tres veranos trabajaba como camarero durante el período estival.

Asllani, aunque siempre ha cumplido con creces dentro del campo, ha tenido un papel secundario en el Inter plagado de talento de Simone Inzaghi campeón del Scudetto, pero a sus 22 primaveras es uno de los jugadores fundamentales de la Albania de Sylvinho y Pablo Zabaleta, combinado que juega la segunda Eurocopa de su historia tras la de 2016.

Se ha criado en el país transalpino, pero sus raíces son albanesas: «Mi sangre es albanesa, en casa hablo el idioma de vez en cuando. Y con mis abuelos de Albania mantengo vivas mis raíces. Si estoy en Tirana con la selección y tengo la tarde libre voy a ver a mis abuelos a Elbasan», desveló el centrocampista.

«Mi padre llegó a Italia en patera y me cuenta lo dura que era la vida en Albania. Mi madre me tuvo con 18 años y no fue fácil. Sufrieron mucho y lo que hicieron por mí y por mi hermano no tiene precio: siento que no puedo pagárselo, pero lo intento», añadió.

De alguna manera, Asllani intenta recompensar el esfuerzo de sus progenitores. «Cuando fiché por el Inter me llevé a todos conmigo a Milán. Ahora la vida ha cambiado», reconoció.

De hecho, hasta hace tres veranos era camarero y estaba con sus amigos en la calle mientras celebraban la victoria de Italia en la Eurocopa. Ahora ya ha debutado en el torneo continental, precisamente contra la 'Azzurra'. Un estreno muy especial, pese a que la selección balcánica no lograse el triunfo.