Ed Sheeran reedita 'X' con nueve temas extra

Con motivo del décimo aniversario de su lanzamiento, Ed Sheeran ha reeditado en junio uno de sus discos más celebrados, 'X', con nueve canciones extra como gran atractivo que nunca se habían editado en formato físico.

Se trata de temas como 'I See Fire', 'Make it rain' y 'All of the Stars', de las bandas sonoras de las películas 'El hobbit: La desolación de Smaug', 'Sons of Anarchy' y 'Bajo la misma estrella', respectivamente, ahora por fin en formato CD y vinilo.

El resto de cortes añadidos en la reedición son 'Take It Back', 'Shirtsleeves', 'Even My Dad Does Sometimes', 'English Rose', 'Touch and Go' y 'New York'.

El disco, que también está disponible en plataformas digitales con esos cortes, ha sido mezclado por primera vez en Dolby Atmos.

'X' fue el segundo disco de Ed Sheeran, tras '+' (2011), y se publicó el 21 de junio de 2014. Catapultó la carrera del músico británico gracias a éxitos como 'Don't', 'Sing', 'Photograph', 'Bloodstream' o 'Thinking Out Loud'.

Llegó a despachar más de 22 millones de copias en todo el mundo y en países como España alcanzó la categoría de disco de platino.

Precisamente en este país está previsto que Sheeran ofrezca dos próximos conciertos: serán el 29 de junio en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife y el 6 de julio dentro del Gozo Festival de Santiago de Compostela.