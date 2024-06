La Plataforma por el ferrocarril directo Madrid- Aranda- Burgos ha manifestado públicamente la "negativa" de la nueva consejera de Transportes de la Junta de Castilla y León, María González Corral, para reunirse con las plataformas de Burgos. Desde este colectivo aseguran en un comunicado que "lleva cuatro meses dando excusas a través del delegado del Corredor Atlántico, Luis Fuentes".

"La Junta de Castilla y León no parece tener la misma iniciativa de trabajo, que sí ha tenido con el desarrollo del Corredor Atlántico, que con el tan ansiado corredor central y mucho menos con el ferrocarril Madrid- Aranda- Burgos", lamenta el presidente de la Plataforma Jorge Núñez. También desde la plataforma tachan de "curioso" ver cómo mientras que en Madrid "se planta cara a las palabras de Óscar Puente, no se hace lo mismo en Castilla y León". En este sentido, añade: "Quizás esta falta de interés venga de parte de la consejera que, como decana de la Junta rectora de Castilla y León del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos decía en 2018 que el Directo no tenía sentido una vez llegase el AVE a Burgos".

Los integrantes de la Plataforma no entienden que mientras que el actual Ministro Óscar Puente, que lleva apenas unos meses en el cargo, dice repetidamente que reabrir la línea ferroviaria Madrid- Aranda- Burgos es muy costoso, que "no pinta nada bien" y que él no lo ve viable; desde la Junta de Castilla y León no se pronuncien al respecto pese a que el asentamiento de empresas, la creación de empleo o la promoción turística "igualaría la inversión".

"No parece importarles que el ministro diga que los arandinos y ribereños deberíamos ir a coger el tren en Valladolid; y que pretenda ofrecer a la provincia de Burgos un AVE con tres paradas mientras se cierran decenas de ellas aislando a los ciudadanos y a sus empresas", advierten en la nota.

La línea del Directo está cerrada al tráfico en un tramo, pero recuerdan que no debería estarlo porque lo que se tendría que haber hecho cuando la máquina bateadora quedó atrapada en 2011 era haberla sacado del túnel, cumpliendo así la Ley Ferroviaria. Por ello no terminan de entender que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "crease una normativa específica que vincula la realización de estudios previos a las mejoras de la red ferroviaria convencional sólo a esta y no a otra red, porque no se aplica a autopistas, vías rápidas, carreteras, aeropuertos o puertos deportivos que por contra se repararan de forma inmediata".

Por el momento, la Plataforma quiere que la Junta de Castilla y León revele si realmente defiende y apoya la línea del Directo. Y que lo haga a través de la consejera de Transportes "porque es ella la que debe explicar si sigue pensando como hace años, cuando dijo que el Directo no tiene sentido, o defiende lo que en campañas electorales no deja de repetir su partido, el PP, a pesar de que desde la Junta no se hace nada por reabrir el Directo". "¿Piensa reunirse con nosotros, señora consejera?", terminan diciendo.