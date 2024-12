Alonso está abierto a continuar tras 2026

Fernando Alonso (Aston Martin) no descartó ayer seguir corriendo en el Mundial más allá de 2026, cuando finaliza su contrato, porque mantiene «la esperanza» de tener «un coche rápido» y sigue «soñando» con ganar un tercer título, consciente de que 2026 es «probablemente» su «única oportunidad».

«Si 2026 va bien, nos lo estamos pasando bien y existe la posibilidad de correr un año más, estaré abierto a ello (seguir en la Fórmula Uno). No cerraré la puerta antes de tiempo. Pero no quiero pensar en eso, me tomaré cada carrera como si fuera la última y disfrutaré de cada segundo», reflexionó el asturiano en una entrevista a la BBC.

Y es que, tras un 2024 de Aston Martin por debajo del nivel esperado, Alonso sigue «soñando» con ganar el tercer Mundial. «¿Por qué no? Sé que 2026 es probablemente mi única oportunidad porque 2025 es extremadamente difícil. La Fórmula Uno es para soñadores, porque todo puede pasar», defendió.

«Probablemente será mi última temporada. Porque mi contrato termina a finales de 2026. Es la hora de la verdad. Muchas expectativas», expresó, aunque sin cerrarse las puertas a una renovación más allá de 2026, porque el asturiano no piensa «demasiado» en el asunto de la edad.

En 2026 tendrá 45 años, pero el ovetense se siente «como si tuviera 25 o 30 años». «Me siento motivado, me siento fresco, me siento en forma para pilotar y para hacer el mismo entrenamiento que hacía desde hace 20 años, porque es la misma rutina más o menos», explicó, y la clave para él es una «disciplina de trabajo, entrenamiento y dedicación extrema».

«Nunca he faltado a ninguna sesión de pruebas ni a ningún 'briefing' ni a ningún entrenamiento. Nunca he salido ni me he ido mucho de fiesta. Quizá los resultados están llegando ahora a mis 40 años, pero el punto de partida fue a los 20 o 30, cuando necesitas dedicación para conseguir algunos resultados más adelante», agregó.