La gran final de la División de Honor, el partido con el que cerrarán la temporada el Recoletas Burgos Caja Rural (Aparejadores) y el VRAC Quesos Entrepinares, no obligará a aumentar la capacidad de San Amaro. A pesar de que en un inicio la idea del club burgalés era instalar gradas supletorias para dar cabida a más aficionados en el duelo de este domingo a las 12.00 horas, finalmente no será así y se contará con los 1.400 asientos habituales. Eso sí, se espera que entren un millar de personas más de pie.

«El campo estará igual que en la semifinal. No habrá grada supletoria», confirmó el presidente de la entidad gualdinegra, Manuel Vadillo, tras haber intentado que el Ayuntamiento de Burgos ayudase en esta tarea. Sin embargo, la respuesta fue negativa al no disponer de material con el que poder cubrir ese fondo de San Amaro que da al Puente de la Universidad y que será el único desde el que no se podrá ver la final sentado.

«Desde Valladolid nos pedían la mitad del aforo, pero no se lo podemos dar porque debemos satisfacer las peticiones de nuestros aficionados. De momento les hemos dado 300 entradas», añadió Manolón sobre la presencia de afición visitante. Y en esa línea, animó a los interesados a acudir cuanto antes a las oficinas del club (en horario de 17.30 a 20.00 horas) para adquirir su entrada: «Insistimos en que se apresuren, ya que el aforo será limitado».

José García. El técnico del equipo burgalés aseguró que «no sería sorprendente tener que ir al tiempo suplementario como el año pasado», por lo que insistió en que los suyos deben «evitar fallos no forzados» y «no regalar nada». Espera «un duelo con un juego lindo, pero ahora lo importante es ganar, básicamente».

Confirmó que «contamos con todos los jugadores», incluido un Ruan Snyman que acaba de ser padre.