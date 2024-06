El valor seguro de la selección

Desde el estreno de Pedri con la selección española, un 25 de marzo de 2021, se ha perdido por lesiones más enfrentamientos (24), de los que ha podido jugar (22), sin embargo, el futbolista canario es un valor seguro en las fases finales de los grandes campeonatos. Alemania está siendo testigo de un renacer esperado.

Tras despuntar en la Eurocopa 2020, saliendo favorecido por que se disputase en 2021 cuando ya había sido llamado por Luis Enrique para cuatro encuentros, en una competición en la que de forma natural se convirtió en el referente del juego de la Roja, y tras sufrir la misma impotencia que el resto de sus compañeros en la caída en picado del Mundial 2022, Pedri vuelve a revalorizar su figura en la presente edición.

Firma el campeonato continental que había dibujado en su cabeza Luis de la Fuente, que nunca tuvo dudas en reservar una plaza al centrocampista del Barcelona en la convocatoria, aupado por las buenas sensaciones a nivel físicas, liberado de la presión de las recurrentes lesiones, en un entorno donde se siente absoluto referente, también tendría hueco en el equipo titular.

A muchos le sorprendió la presencia del canario en el enganche, pero su figura, la calidad en los últimos metros, la asociación con los extremos, su forma de entender el fútbol, era clave en la evolución táctica que tenía en mente el entrenador de Haro para España. Y hasta ahora nunca lo pudo poner en práctica por los problemas físicos. El tono muscular de una selección que vuela, que no para de presionar y correr, exige a Pedri llegar a un límite que le pasa factura cada partido. Tiene un rodaje menor que el resto y no extraña que suela ser el primer cambio. Sin embargo, el seleccionador muestra su total confianza manteniéndole de inicio y no utilizando su figura como revulsivo desde el banquillo.

En las rotaciones masivas que introdujo De la Fuente ante Albania, el jugador culé halló su momento para descansar. La necesidad de ritmo de Aymeric Laporte fue clave para que fuera el único que repitió el pasado lunes en la zaga.

Y el canario, si tiene minutos en el duelo de octavos, se convertirá en el jugador de menos de 22 años que más partidos ha disputado en citas grandes. Ya igualó, tras ser titular ante Croacia y repetir frente a Italia, el registro de Cristiano Ronaldo, hasta la fecha el que más en duelos de Mundial y Eurocopa disputadas a una temprana edad. La misma confianza ciega que tuvo Luis Enrique y que se extiende con De la Fuente hace de Pedri un jugador esencial por su rol en el equipo y por su valía en los choques importantes.