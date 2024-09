En 2020 se registró en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) el descenso de embarazos más importante de toda la historia. Se trató de un hecho plagado de sentido, pues el año de la pandemia puso en jaque a toda la población y cambió los planes vitales de muchísima gente, entre ellos el de crear o aumentar la familia. Aún así, esta realidad se enmarcaba dentro de otra más general, tanto en la provincia como en el país, de una natalidad cada vez más agónica, que lleva años colocando a España a la cola de toda Europa.

Más datos: En el año 2021 los nacimientos del HUBU no llegaron a la cifra redonda de 1.500 (se quedaron en 1.444); en el 2022 se anotaron unos pocos más (1.533) y el año pasado volvieron a caer los números por debajo de esa cifra redonda y fueron 1.468. El perfil de las nuevas madres, además, es de una edad avanzada, por lo que cada vez es más frecuente que las primerizas hayan cumplido los 40 años y que no se planteen tener más de una criatura. Esta realidad, de la que se viene hablando desde hace mucho tiempo, se refleja de una forma notabilísima en los colegios y así lo indican las cifras oficiales.

Entre el curso 2013-14 y el 2023-24 el número de alumnos de 3 años matriculados en las aulas burgalesas de primer curso de Educación Infantil se ha desplomado un 31%, de 3.194 a 2.203, es decir, se ha 'perdido' uno de cada tres niños de esa edad, lo que supone un escenario empeorado con respecto a los que comienzan primero de Primaria, cuyo montante ha bajado un 17% en esta misma década: de 3.194 a 2.203, según datos que la Consejería de Educación tiene publicados en su página web.

No es un asunto meramente vinculado a la enseñanza. Se trata de un fenómeno social con elevadas repercusiones en la escuela, como lo define Jesús Moradillo, responsable del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO, que alerta de que la importante bajada de alumnado debe hacer que se plantee un debate a todos los niveles: «Este descenso de niños matriculados está vinculado, sobre todo, al ámbito rural, en el que la despoblación viene de lejos pero es que es necesario que el análisis se haga más allá de la escuela, que no es la responsable de resolver problemas que son sociales, porque tras esta falta de nacimientos hay problemas estructurales de acceso a la vivienda y a un empleo digno, que hacen que los proyectos de las personas más jóvenes no pasen por tener hijos o no tenerlos, al menos, hasta una cierta edad, que suele ser alta». A su juicio, tiene que establecerse un apoyo a la natalidad mayor del que está habiendo en la actualidad y un compromiso político «y eso no pasa por soluciones que se han implementado y que no han funcionado».

Además de este diálogo general que cree este experto que se debe poner sobre la mesa en Burgos y en Castilla y León, es conveniente, según su opinión, que se mantengan algunas medidas que ya existen, como es el transporte, que hace que las escuelas rurales puedan seguir vivas, y otras que podrían plantearse como compaginar la educación presencial y la de modo on line. «Vaya por delante que consideramos que el contacto cercano entre el profesorado y los alumnos enseña más y con más calidad que una pantalla pero se podría organizar un modelo mixto que pudiera mantener las matrículas», aclara, Moradillo, que afirma que la bajada de natalidad y, por tanto, de estudiantes, puede ser una oportunidad de mejora por lo que las bajas ratios suponen de mayor cercanía al alumno y, por tanto, más calidad.

