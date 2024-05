Las Cortes insisten en reclamar una Ebau única en toda España

Las Cortes de Castilla y León instaron a la Junta a que a su vez traslade de nuevo al Gobierno central a promover las modificaciones legales pertinentes para implantar una prueba única de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en todo el territorio español, que "garantice la igualdad de los alumnos españoles con independencia del lugar en el que se realice", según la proposición no de ley presentada por el procurador de Vox Javier Teira.

El Grupo Popular planteó una enmienda de transacción para que se incorporará en la propuesta de resolución que se estableciera en coordinación con las autonomías, "hasta que la implantación sea un hecho, criterios comunes en la realización de la prueba", la cual fue rechazada por Vox al entender que estos "extremos están recogidos de forma implícita", por lo que mantuvo la propuesta original.

Así, la propuesta contó con el respaldo de toda la Cámara, a excepción del PSOE, que se abstuvo, y de Podemos, que votó en contra. En este sentido, Javier Teira, defendió que un "buen planteamiento es ya la mitad de la solución", frase que citó en latín, y argumentó que las "leyes del pensamiento, de las ideas políticas, a menudo son inexorables, independiente de los buenos deseos de los individuos". En este sentido, aseguró que la "causa inexorable del colapso del acceso a la universidad son las ideas socialistas, que imponen un igualitarismo refractario al esfuerzo y a la excelencia en la educación", si bien también se despachó con los nacionalistas, que "impiden cualquier política en igualdad de oportunidades".

Así, calificó el sistema actual de la EBAU de "ilegal, inmoral, injusto y deficiente; e impregnado de desigualdades". "El sistema es una enmienda a la totalidad de todo el ordenamiento constitucional de educación", comentó Teira, quien puso como ejemplo localidades como Ágreda (Soria) o Arévalo (Ávila), que pertenece a los distritos universitarios de Valladolid y Salamanca, "cuando están más cerca de otras universidades", y sus alumnos "no pueden ir" a ellas porque "sus plazas las ocupan estudiantes de otras comunidades, probablemente menos preparados". A no ser, añadió, que "puedan pagar los 20.000 euros de matrícula que cuesta una privada en Medicina en Madrid", a lo que "ustedes llaman", se dirigió al PSOE, "justicia social y redistribución de la riqueza".

Igualmente, consideró que "no basta con un sistema de EBAU único, porque mientras sigan vigentes las políticas socialistas no hay esperanza". Por último, parafraseó al presidente del Gobierno de Argentina, Javier Milei: "El socialismo es a la educación, a la libertad, a la moralidad, a la justicia y a la eficiencia, lo que el potasio de cianuro al agua", para concluir que se propone una EBAU única, pero "también la consecución de nuestra objetivo de socialismo cero".

La propuesta contó con el respaldo de Pedro Pascual (Por Ávila), que celebró que Vox "pida el mismo trato a los ciudadanos, con independencia de donde residen", pero les recordó que "son cómplices en estas Cortes con medidas que fomentan las desigualdades" en otras materias. Afeó, por ejemplo, que las faltas de ortografía "se penalicen de forma diferente en una comunidad que en otra" y abogó por "explorar otros caminos y cambiar el modelo para que las facultades universitarias sean las encargadas de elaborar los exámenes".

También votó a favor Francisco Igea, del Grupo Mixto, quien afeó a Teria que mencionara en su intervención a "los escolásticos y a Milei, cosa extraña donde las haya". En todo caso, le recordó que él está de acuerdo con una EBAU única "desde antes de que Vox estuviera en el Parlamento" y, por "coherencia", defendió su voto a favor "porque la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su portero, y usted está más cerca de Agamenon". Por último, se refirió a quien "sí ha cambiado de posición", en referencia a Adrián Vázquez, ex secretario general de Ciudadanos y que está en la lista del PP a las elecciones europeas. "Yo, como soy un tránsfuga reconocido, no he cambiado de opinión", ironizó.

También apoyó la proposición el Grupo UPL-Soria Ya, que defendió José Ramón García, el cual expuso que el debate "nunca desaparece del todo, en un contexto de leyes educativas no muy duraderas, con ocho leyes en el periodo democrático, cuando la sociedad demanda un consenso que no hay". "No puede ser que un gobierno cambie la ley cada vez que entra", afeó.

También la respaldó, a pesar de no aceptar su enmienda, el PP. La procuradora Elena Rincón sostuvo que los resultados de los alumnos que "cursan la EBAU no son coherentes con los resultados del Informe Pisa" y consideró que "no es lógico para los estudiantes, que tanto se esfuerzan," que existan 17 pruebas diferentes de acceso para un mismo distrito universitario, según informa Ical.

Al respecto, comentó que cada comunidad elabora pruebas y calendarios diferentes; y argumentó que en unas regiones se plantea una prueba con un tema a desarrollar y en otros, tipo test, "con lo que los criterios no pueden ser los mismos".

El rechazo del PSOE

El Grupo Socialista rechazó la proposición no de ley. Jesús Guerrero tachó la propuesta de "puro electoralismo", pues "en quince días se celebran las pruebas de la EBAU y las elecciones europeas. "Si quieren debatirlo, lo tenían que haber hecho sin prisa", comentó Guerrero, quien insinuó si se podía votar una propuesta que "no existe en España", algo que preguntó a los letrados de la Cámara, ya que Vox había trasladado un error de gramática en el nombre de la prueba, algo que rechazó el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, que indició que "ya había sido definida y aceptada".

Guerrero acusó a Vox de "mezclar todos los mantras falsos de la ultraderecha" y le recordó que la formación verde es "más del auxilio social y no de la justicia social que insulta Milei".

Igualmente, señaló que "no se ha demostrado de manera fehaciente que haya diferencias entre comunidades en la EBAU, pero sí entre centros concertados y públicos"; e indicó a Vox que si esta EBAU es "ilegal, emana de la Lomce del PP". "El desmán de despropósitos es que el PP apoya esta proposición y ataca la competencia autonómica", consideró.

Para concluir, trasladó que "saben que la prueba no se puede hacer de la manera que piden porque hay que respetar las competencias autonómicas" y pidió que "se aclaren para ver cómo serán compatible las pruebas que quiere hacer el PP". Al respecto, reclamó una prueba "homologable, como pide el PP de Galicia en una propuesta de 2023"; y conminó a Teira a "trabajar en los salarios de los profesores y en mejorar las instalaciones", momento en el que citó la escalera caída en un centro de Ponferrada.