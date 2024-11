García-Gallardo mantiene el 'no' de Vox a los Presupuestos

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, Juan García-Gallardo, trasladó su negativa a apoyar los Presupuestos de la Comunidad al asegurar que al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "le ha salido mal la jugada, porque no quería aprobar unos presupuestos". El tratar de "registrar un supuesto anteproyecto de cara a la galería ha sido una intención para que pudiera decir que le estábamos bloqueando sus políticas cuando no ha albergado una voluntad real de aprobar un proyecto de presupuestos", afirmó.

Durante su visita al barrio de Las Delicias, en Valladolid, para conocer de la mano de su Asociación de Vecinos los principales problemas que sufre la zona, García-Gallardo dejó claro que no apoyarán "la deriva del señor Mañueco y la política bipartidista que lleva a un horizonte de ruina y pobreza", y puntualizó que las partidas aprobadas en esta primavera para 2024 les "gustan más" que las que se quieren presentar, por lo que instó a la prórroga de las mismas de cara a 2025.

"Se pueden prorrogar sin ningún problema y sin generar distorsión a la población para 2025. Lo razonable es que se prorrogue el actual presupuesto y se haga esa política hasta el final de la legislatura y, una vez terminada y con la mayoría que se establezca tras los resultados electorales, habrá que volver a negociar", destacó en declaraciones recogidas por la Agencia Ical.

Aun así, el portavoz de Vox detalló que se han marcado varias premisas para la negociación de cualquier presupuesto del Partido Popular, entre las que se encontraba "no desguazar" todo lo realizado por Vox en la Junta, ya que "se han revertido muchas de esas políticas".

Además, pedirán una "respuesta" en el ámbito de las competencias autonómicas al "fenómeno de la inmigración masiva, pero el señor Mañueco, lejos de querer hacer algo, ha dicho que no hará nada y se acogerán indiscriminadamente menores extranjeros no acompañados sin hacer ninguna comprobación biométrica y que no harán nada de lo que prevé la Ley de Extranjería". Por esa razón, recalcó que "mientras no atiendan esas cuestiones, no habrá nada que negociar".