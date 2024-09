La Federación de Hostelería acaba de convocar elecciones para la renovación de su junta directiva, dando así cumplimiento a la normativa interna que recoge cuatro años de mandato con alternancia en la Presidencia de los representantes de hoteles y los de bares y restaurantes. Tendrán lugar el próximo 21 de octubre y las candidaturas podrán presentarse hasta el día 11 de dicho mes, si bien la continuidad en los cargos planea en este arranque de los comicios.

Tanto el actual presidente de la patronal, Luis Mata, como su vicepresidente, Enrique Seco, confirman su intención de encabezar las listas correspondientes al sector de alojamientos turísticos, en el primer caso, y al de restauración en el segundo, que contarán con un máximo de 6 y 10 nombres, respectivamente. Se sumará una tercera relación con dos integrantes en representación del ocio nocturno.

Las conversaciones iniciales en el seno de la junta directiva no parece que anticipen luchas internas por ocupar los máximos puestos de la Federación, tal y como asegura Mata, quien, además, reconoce las dificultades con las que ya se han topado en anteriores convocatorias para poder confeccionar la candidatura del sector hotelero. «Cada vez hay más condicionantes y resulta complicado encontrar relevo», precisa, al tiempo que se muestra convencido en poder conseguir el consenso y que, por tanto, no tenga que celebrarse la jornada de votaciones, tal y como ocurrió en el proceso del año 2020.

A ese acuerdo también apela Seco, que, además, destaca el «buen ambiente» que existe en el seno de la patronal. No obstante, matiza que cualquier socio puede presentarse a las elecciones, añadiendo en este sentido que aún es pronto para conocer si se producirán o no movimientos en este sentido, pese a que hasta el momento no se ha percibido ninguno. «La previsión es que todo siga como hasta ahora», manifiesta, al tiempo que apela al buen funcionamiento de la entidad y a ese sistema de alternancia en los cargos de mayor nivel de los colectivos representados.

Respecto a esa rotación, la Presidencia debería recaer tras las elecciones en la Asociación de Bares y Restaurantes, que se mantendría durante dos años hasta ser relevada por la de Alojamientos Turísticos, que la ocupa actualmente. No obstante, Seco y Mata restan importancia a quién cogerá el relevo, teniendo en cuenta que varió con el estallido de la pandemia, cuando Fernando de la Varga, del primer sector, lideró la patronal al estar también al frente de la regional y encabezar las conversaciones con las administraciones fruto de las fuertes restricciones que se aplicaron a esta actividad.

Desde 2016. En caso de que se cumplan los pronósticos, será el tercer mandato para Mata, que se puso al frente de la Federación en 2016 en sustitución del empresario José Luis López y en la actualidad es también vocal de la patronal nacional de hoteles. En aquel momento, Enrique Mata asumió la vicepresidencia al encabezar la lista de restauración, si bien renunció al cargo en 2019, ocupando su puesto De la Varga. Este último dimitió de forma voluntaria el pasado al formar parte de la lista municipal con la que el Partido Popular concurrió a los comicios de mayo.

La junta directiva de la entidad está formada por 18 personas y en las pasadas elecciones tan solo se produjeron tres incorporaciones (Isabel Álvarez, Pedro Ángel Alonso y Enrique Seco Martínez), por lo que se prevé que en los próximos comicios puedan producirse más movimientos. La candidatura que ya se está preparando buscará reforzar el valor asociativo de la Federación y atraer a jóvenes empresarios que permitan aportar nuevas visiones de los distintos sectores, así como mantener y reforzar las relaciones con las administraciones de cara a colaborar en la realización de iniciativas que redunden en beneficio de la ciudad.