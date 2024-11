Aldama afirma tener "miedo" por su seguridad

El presunto conseguidor de la 'trama Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha afirmado tener "miedo" por su seguridad tras señalar en su declaración en la Audiencia Nacional a varios miembros del Gobierno y de la Ejecutiva del PSOE, y ha avisado de que si le pasa algo en este momento apuntará "a quien tiene que apuntar".

Preguntado en una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, sobre si teme por seguridad, Aldama ha opinado que "sería tonto" que le ocurra algo en este momento, pero que viendo lo que ha visto no puede decir que no vaya a ocurrir. En cualquier caso, ha avisado de que si le pasa "cualquier cosa", "apuntaría a quien tiene que apuntar", en referencia velada al Gobierno.

"Sé que me tengo que cuidar, que pueden montar cualquier barbaridad, que salgan cosas, por ejemplo, de que yo he colaborado con el tema yihadista", ha explicado el empresario, alertando de la posibilidad de que "el día de mañana" le puede pasar algo y que en el Ejecutivo digan "es que tenía otro tipo de enemigos".

"Porque son capaces de ello, les veo capaces de ello, entonces bueno, pues claro que tengo miedo, de alguna manera", ha continuado el supuesto conseguidor del 'caso Koldo', que no obstante ha sostenido que eso no le va a impedir "seguir adelante" y demostrar lo tiene que demostrar.

En los próximos días, más evidencias

Aldama ha vuelto a decir que tiene pruebas de todo lo que dijo en su declaración en la Audiencia Nacional, porque de no ser así no se hubiera "pegado un tiro en el pie" como ha hecho. Además, ha adelantado que la próxima semana declarará en el Tribunal Supremo y, además de insistir en sus acusaciones aportará "otras evidencias".

"La próxima (declaración) va a ser en el Supremo, lo que me han comentado, para volver a declarar lo que dije en la Audiencia Nacional y ratificar lo que dije. Y aparte me imagino que ya habrá más cosas y, bueno, podré aportar otras evidencias", ha relatado.

También ha afirmado que la fotografía publicada por El Mundo en la que aparecen él y Pedro Sánchez en un mitin del PSOE en Madrid "es un evidencia" de que ambos se conocían, y ha advertido de que "lo que va a salir en los próximos días" serán más evidencias.

Falcon y República Dominicana

Cuestionado sobre si tiene idea de por qué el 'Falcon', uno de los aviones de los que dispone el Estado para los viajes oficiales, ha viajado hasta 50 veces en los últimos años a República Dominicana, Aldama ha confirmado que es un país al que viaja mucho y que en varias ocasiones lo ha visto allí.

"Bueno, puedo tener mis conclusiones, y muchas veces de las que yo he viajado, que también teníamos allí avión privado, hemos visto el 'Falcon' en República Dominicana parado. No entendíamos el por qué, porque supuestamente el 'Falcon' no estaba oficialmente allí", se ha extendido, aunque ha rechazado hablar de algo de lo que no sabe.