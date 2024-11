María Montserrat Chimeno Viñas nació en Zamora. Estudió la carrera de Medicina en la Universidad de Salamanca e hizo el doctorado en la de Valladolid. Siempre ha estado vinculada a la Medicina Interna. De hecho, hizo su especialidad en esa área en el Complejo Asistencial de Zamora, donde fue la primera residente de Medicina Interna. Después de trabajar en casi todas las áreas de competencia de la Medicina Interna, desde 2019, desempeña su trabajo como gerente del Complejo Asistencial zamorano. Monserrat Chimeno acaba de ser nombrada presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna, la tercera mujer que encabeza esa organización, que cumplirá 75 años en 2027.

Que sea la tercera mujer que preside la SEMI es un dato anecdótico pero todavía representa un símbolo del lento avance de la sociedad.

Probablemente. Yo no quiero titulares con ese dato porque está claro que es anecdótico. Lo que sí que es verdad es que es la Sociedad Española de Medicina Interna se fundó en 1952 y solo ha habido en estos 72 años tres mujeres en la Presidencia. La primera, en 2012, la doctora Román; la segunda, la doctora Carretero, que es mi predecesora, y ahora, yo.

Zamora es una provincia destacada por lo que se refiere a científicas en puestos de gran relevancia, como ocurre con Mariví Mateos, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, o Charo Heras, expresidenta y primera mujer que encabezó la Real Sociedad Española de Física, por ejemplo.

Yo creo que, en Zamora, somos gente muy luchadora y, desde pequeñas, hemos aprendido lo que es el compromiso, el trabajo diario y creo que eso es un impulso para aspirar a ocupar otros puestos de relevancia. Nuestra población es, más bien, escasa y puede que la gente que destaca se perciba más que en otras provincias. El carácter de los zamoranos es recio, duro, con responsabilidad y compromiso.

¿De dónde puede sacar tiempo la gerente del Complejo Asistencial de Zamora para asumir esta nueva responsabilidad?

(Sonríe). La SEMI es una sociedad científica sin ánimo de lucro y, lógicamente, nos dedicamos a ella en nuestro tiempo libre. Yo estoy soltera y no tengo hijos y he dedicado mucha parte de mi vida a seguir formándome, a seguir trabajando. La gente que me conoce sabe que soy muy inquieta. La Gerencia ocupa mucho tiempo pero estoy acostumbrada, de toda la vida, a quitar de mi vida privada mucho tiempo para otro tipo de actividades. Yo tengo padres mayores a los que adoro y a los que sé que les quito tiempo, tengo dos sobrinas a las que adoro y también les quito tiempo, tengo ocho ahijados y muchos amigos, algunos, muy especiales… Intento estar con todos pero es complicado. Procuro atender a todo el mundo pero el tiempo es limitado. Yo creo que la gente lo entiende y sí que necesito del cariño de los amigos y de la familia porque, en realidad, son los que me sostienen, los que me dan la energía suficiente para seguir hacia delante. Me encanta el teatro y tengo la fortuna de vivir en Zamora, que tiene una programación teatral y cultural, en general, maravillosa.

¿La gente sabe lo que hace un internista?

Todavía hay mucho desconocimiento. Preguntas a la gente qué es un internista y aún nos cuesta que nos identifiquen. Probablemente, saben lo que son los especialistas del corazón, del pulmón o del riñón y le cuesta identificarnos. Además, creo que hay que poner en valor la Medicina Interna. Damos el 20 por ciento de las altas hospitalarias dentro de nuestro sistema de salud. Más de 1.200.000 altas. Y eso es algo importante. Somos relevantes en el Sistema Nacional de Salud y seguiremos trabajando por posicionarnos donde tenemos que estar. Creo que trabajamos mucho y que trabajamos bien. Somos una sociedad comprometida y una especialidad comprometida.

¿Hay alguna área que quede fuera de la Medicina Interna?

Es que nada es ajeno a la Medicina Interna. Todo lo que sea el paciente no pediátrico entra en nuestra área de competencia. De hecho, el lema actual de la SEMI es 'La asistencia integral de la persona enferma'. La persona, como tal, cuando tiene una enfermedad podemos atenderla. Es verdad que es algo muy amplio y complicado pero atendemos a los pacientes de una manera integral, sin fragmentación y todo lo que le ocurra al paciente es de nuestra incumbencia.

¿Qué herencia recibe al llegar a este cargo?

Recibo una herencia de 72 años de trabajo continuo y de esfuerzo de muchas otras juntas directivas y de otros muchos presidentes que me han precedido. Soy la trigésima cuarta presidenta, o sea, que llego a la Presidencia de una sociedad muy consolidada, con más de 8.300 socios, que tiene 20 grupos de trabajo con muchísima actividad científica y docente. Lo importante es mantener la SEMI, hacerla crecer y adaptarla a los retos diarios del siglo XXI. Por ese lado, estoy satisfecha pero sé que es un reto también para mí, porque es una sociedad con muchos años de vida y de trabajo.

¿Cuáles van a ser sus primeras acciones?

Yo ya formaba parte de la Junta Directiva. Me presenté hace más de cuatro años a la Vicepresidencia Segunda de la SEMI, luego pasé a vicepresidentea primera y, ahora, a presidenta. Entonces, ya tengo recorrida mucha andadura porque he estado con otros dos presidentes, concretamente, con el doctor Díez Manglano y con la doctora Carretero Gómez. Una de los asuntos pendientes es que tenemos un programa formativo de la especialidad de Medicina Interna que data de 2007 y estamos apremiando al Ministerio a que apruebe el nuevo programa que hemos presentado desde la Comisión Nacional de la Especialidad. La Medicina Interna ha cambiado, como han cambiado las necesidades de los pacientes. Las competencias que tiene que adquirir ahora mismo un internista son distintas a las de 2007 y necesitamos una actualización de ese programa formativo.

¿Hay tirantez entre el Gobierno de España y la Sociedad Española de Medicina Interna?

No hay tirantez pero podríamos tener unas relaciones aún más fluidas. Yo creo que cada vez somos más considerados porque somos una entidad con muchos socios, muy potente, pero podrían mejorarse aún más las relaciones con el Ministerio. Probablemente, las sociedades científicas en España todavía no han adquirido el peso que deberían tener.

La Inteligencia Artificial va invadiendo todos los frentes. ¿Su universalización marcará un salto cualitativo en la Medicina Interna?

Evidentemente, tenemos que aunar los valores humanos tradicionales de la relación entre internista y paciente con las nuevas tecnologías y con la Inteligencia Artificial. Hace décadas que la tecnología se aplica a la Medicina y nosotros la usamos todos los días . Lo que pasa es que necesitamos afianzar más todavía, aunar más estas tecnologías a la Medicina Interna, en este caso.

En ese sentido, ¿cuáles son los principales proyectos en su área?

Hay proyectos incipientes, como el seguimiento y la monitorización de los pacientes en su casa, porque nosotros, en Medicina Interna, pensamos que el hospital no debe tener paredes. Creemos en el hospital sin paredes, en el hospital fluido. Siempre hemos pensado que la mejor cama del enfermo es la que tiene en su domicilio y que se atienda al paciente en su casa, evitando desplazamientos innecesarios porque vamos a prever las posibles las posibles agudizaciones de sus patologías y eso es lo que va a mejorar su calidad de vida. Para eso, se necesitan nuevas tecnologías, con monitorización en sus domicilios, con un contacto directo con el hospital pero sin tener que llegar al hospital. Por otro lado, la Inteligencia Artificial va a facilitar algoritmos que van a permitir hacer diagnósticos más precisos y tratamientos más personalizados.

¿Es la clave para que el sistema de salud sea más eficaz ante la situación que provocan fenómenos como el envejecimiento?

Está claro que el perfil de los pacientes en el siglo XXI ha cambiado. Tenemos pacientes mucho mayores. La longevidad está ahí, presente y con mucha mayor cronicidad de las enfermedades. Ahora tenemos pacientes longevos, crónicos y, encima, complejos porque acumulan bastantes enfermedades crónicas, lo que hace más complicado el manejo. Pero este manejo complejo se tiene que hacer apoyado, también, en las nuevas tecnologías. Si haces un seguimiento muy exhaustivo de estos pacientes, evitarás agudizaciones precoces y que tengan que ingresar o que recaigan en sus enfermedades. Además, nosotros siempre pensamos de forma multidisciplinar. El trabajo en equipo es fundamental para la Medicina Interna. Somos capaces, estamos preparados perfectamente para el trabajo en equipo, con el apoyo de distintas categorías profesionales, sobre todo, la Enfermería. Este trabajo en equipo va a hacer que los pacientes estén mejor atendidos, que se eviten recaídas y recidivas de sus enfermedades, agudizaciones de sus enfermedades crónicas y eso va a facilitar la atención de calidad a nuestros pacientes.

¿La Medicina Interna es la piedra angular de todo el sistema?

Exactamente. La Medicina Interna, por su plasticidad y su versatilidad, puede prestar atención al paciente de una manera integral. Esto quiere decir que somos los médicos del hospital por excelencia y somos médicos que dispensamos cuidados de rango hospitalario en cualquier ámbito de atención del paciente, igual en un hospital de día, que en su domicilio. Por otro lado, nuestra cartera de servicios es muy amplia porque no solo estamos en las consultas externas en las plantas de hospitalización, sino que tenemos también consultas monográficas, tenemos hospitales de día, hospitalización a domicilio, podemos dispensar actividad, atender a los pacientes hospitalizados en otras plantas de otras especialidades en lo que llamamos Asistencia Compartida. También podemos atender a los pacientes hasta el final de su vida. Una de nuestras máximas es atender al paciente hasta sus últimos días y, por eso, también muchas veces nos ocupamos de los cuidados paliativos. Otra de las actividades fundamentales son las unidades de Diagnóstico Rápido. Cuando tienes un problema de salud, una patología cuyo diagnóstico no puede demorarse, tenemos estas consultas de rápido diagnóstico y nos ocupamos también de la atención al crónico, que es algo que nos preocupa mucho.

La SEMI considera que la cronicidad es la pandemia del siglo XXI.

Sí. Sabemos que nuestros pacientes son crónicos complejos y necesitan unos cuidados distintos al paciente agudo. Entonces, en las distintas provincias de España, en las distintas áreas de salud, hay dispositivos de atención del paciente crónico porque no hay una homogeneidad en este tipo de atención.

¿Qué es la reflexión estratégica de la que habla la SEMI con el horizonte 2025-2029?

Hemos realizando una reflexión estratégica, un análisis exhaustivo del entorno que teníamos y, después, un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y un análisis CAME (Corregir, Adaptar, Mantener y Explotar) y se han diseñado siete líneas estratégicas, como ruta para los siguientes cinco años.

¿Es estrecha la conexión con la Federación Europea de Medicina Interna?

Sí. De hecho, el presidente actual, Ricardo Gómez Huelgas, fue presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna. Lo que pasa es que la Medicina Interna en Europa no es exactamente igual a la de España. El internista en Europa tiene otro plan formativo y se llama 'internista' a un nefrólogo o a un intensivista. Entonces, tenemos alguna diferencia respecto a la Medicina Interna en España.

¿Cuál es el principal frente en el que trabaja ahora la SEMI?

Hay muchos. Estamos trabajando en muchísimas áreas pero yo creo que, en la actualidad, lo que está intentando evitar la SEMI es la fragmentación, la creación de nuevas especialidades que fragmenten la atención a los pacientes. Creemos que, ahora mismo, no hay necesidad de una creación de nuevas especialidades y abogamos por la creación de áreas de capacitación específica, que sería un reconocimiento en ciertas patologías pero sin llegar a fragmentar la Medicina Interna en otras especialidades. Tenemos unidades de insuficiencia cardíaca que prestan un apoyo importante a esos pacientes. Son unidades específicas y, como todos saben, la insuficiencia cardíaca es el diagnóstico más frecuente de los pacientes que atendemos en Medicina Interna. Yo creo que, ahora mismo, aparte de evitar la fragmentación de la especialidad, nuestro otro pilar fundamental es la atención a la cronicidad, donde creo que tenemos mucho que decir. Yo creo que Atención Primaria y Medicina Interna deben liderar la cronicidad y la atención a la cronicidad.

¿Hay relación de intercambio con otras sociedades científicas?

Dentro de la reflexión estratégica, es muy importante tener un plan de acción y consideramos fundamentales las alianzas con otras sociedades científicas de otras especialidades. Las alianzas con las sociedades científicas de Medicina Interna de Portugal, con la que estamos hermanados y tenemos una relación fluida. también con Europa y con América, tanto América del Norte como América del Sur, y con las asociaciones de pacientes. Los pacientes son fundamentales porque la atención debe estar centrada en ellos y ellos deben tomar parte en su atención, si queremos una medicina del siglo XXI. También es fundamental la alianza con la Enfermería. Deben ser nuestros compañeros de camino. Igualmente, debemos mejorar la coordinación con Atención Primaria y la coordinación sociosanitaria. Hemos tenido poco en cuenta los determinantes sociales de la salud y tenemos que hacer un esfuerzo por disminuir su impacto. Por otro lado, tenemos todavía mucho que investigar y potenciaremos la investigación. Dentro de nuestra sociedad hay socios de distinto perfil que necesitan formación y apoyo a la investigación, por sus áreas de conocimiento y que viven en toda España, donde todavía existen muchas diferencias de posibilidades de investigar o de formarse. Queremos dar formación y apoyo a la investigación a todos.

¿El futuro de la Medicina pasa por la sostenibilidad?

Sin lugar a dudas. He tratado desde hace años la preocupación por la sostenibilidad del sistema sanitario y la sostenibilidad del planeta. Evidentemente, si seguimos por esta línea, nos vamos a cargar no solo el sistema sanitario, sino el planeta y lo estamos viendo. Acabamos de vivir una DANA con unas consecuencias tremendas. Ha sido horrible y, desde aquí, mando todo mi cariño y apoyo a todas esas personas que están viviendo esta situación catastrófica. Siempre ha habido estas situaciones catastróficas pero, ahora, las vamos a vivir con más frecuencia y todo es debido al cambio climático. Hay que tomar conciencia propia y cada uno puede hacer algo a su nivel. Este año, hemos puesto en marcha el proyecto SEMI Sostenible. El proyecto de SEMI Sostenible se ha implantado en el 45º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna. Fue un Congreso sin papel, con la bolsa de material reciclado, sin botellas de agua. Se regaló a cada congresista una botella para uso personal y que recargaba en fuentes. Son pequeñas acciones que tenemos que fomentar. Si queremos tener un planeta sostenible, tendremos que colaborar todos. Tenemos que darnos cuenta de que este cambio climático, esta degradación ambiental que estamos sufriendo está afectando a las enfermedades y la Medicina Interna va a tener que atender a esos pacientes. Los atiende ya. Hay consecuencias inmediatas sobre la salud, ya que produce cambios a nivel de todos los órganos. El sistema sanitario no se sostendrá si no evitamos estas consecuencias, estas modificaciones que va a conllevar todo el cambio climático en nuestra salud.