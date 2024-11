El concejal del PSOE Josué Temiño ha defendido esta mañana que el concejal de Movilidad, José Antonio López, "no puede continuar ni un minuto más en el cargo" y ha exigido su "dimisión" o que la alcaldesa, Cristina Ayala, lo "cese". Al menos como máximo responsable del Smyt.

Temiño ha defendido que en el consejo ordinario celebrado ayer se demostró que López mintió cuando dijo que no supo de la totalidad íntegra de la deuda de Prepay hasta el mes de abril ya que una técnico del servicio confirmó ayer que en una reunión con la empresa celebrada el 29 de febrero se habló del impago de 540.000 euros y no de un retraso, como apuntaba el concejal, de 85.000 euros no ingresados correspondientes al inicio del contrato.

Temiño ha expresado también su sorpresa por las declaraciones de López en rueda de prensa (en este caso no lo habló en el consejo) de que en esa reunión del 29 de febrero Prepay ya advirtió que podría entrar en concurso de acreedores. Básicamente porque la única decisión que se adoptó fue iniciar en abril un procedimiento de penalidades (que no se ha cerrado) y durante meses ni se dieron pasos para resolver el contrato ni para encontrar una alternativa (encontrar otra empresa, habilitar una pasarela de pago en la web municipal...). Un tiempo muy valioso ya que la deuda en esos meses de disparó al quedarse Prepay con la recaudación de las tarjetas de autobús.