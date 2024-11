Nadal ultima detalles antes de su despedida

Rafa Nadal encara como la primera su última semana como profesional. El mallorquín, que ayer entrenó en las instalaciones del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga de cara a la Copa Davis peloteando con Roberto Bautista, aún no conoce si disputará uno de los partidos individuales del martes contra Países Bajos, en la ronda de cuartos, una decisión que debe tomar en las próximas horas el capitán español,David Ferrer.

«Primero hay que ver cómo me voy sintiendo estos días en el entrenamiento, y si realmente no me veo listo para tener opciones de ganar el individual, voy a ser el primero que no va a querer jugar, el primero que voy a hablar con el capitán», insistió el pasado viernes el ganador de 22 Grand Slam, humilde y sincero como de costumbre, en pos de favorecer lo máximo posible la lucha de la Armada por el que será su último objetivo en el tenis de élite: su quinta Ensaladera.

La gran incógnita que rodea a la concentración del combinado nacional es qué rol tendrá Nadal en la primera eliminatoria contra la selección neerlandesa. Está claro que Carlos Alcaraz actuará como número uno y se medirá contra su homólogo en el combinado contrario, Tallon Griekspoor. De esta forma, el número dos de España, sea el balear o Bautista, se verá las caras con Botic Van de Zandschulp.

Ferrer tiene que tomar una decisión muy importante que no solo tendrá una incidencia directa en el rendimiento de su equipo, si no que podría afectar a toda la organización, aunque, de no jugar el individuales, Nadal formaría pareja conMarcel Granollers en los partidos de dobles. La última experiencia del mallorquín en un partido de máxima exigencia fue en un duelo de esta categoría, con Alcaraz, en los Juegos Olímpicos, donde fue apeado del cuadro de 'singles' por Novak Djokovic.

Precisamente, el murciano llegó ayer a Málaga para competir junto con el equipo nacional en las Finales de la Copa Davis. En un vídeo facilitado por la Real Federación Española de Tenis (RFET), se pudo ver a Alcaraz recién aterrizado e interesándose por las muestras de simpatías recibidas por varios aficionados. Tanto el de El Palmar como Nadal atenderán a los medios, en compañía de Pedro Martínez, Bautista, Granollers y del seleccionador Ferrer, mañana a las 10,00 horas en el Higuerón Hotel Málaga.