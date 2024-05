El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, facilitó este lunes su prelista de 29 jugadores para disputar la Eurocopa de Alemania que arranca el próximo 14 de junio y donde han entrado nombres como los de Fermín López (FC Barcelona), Nacho Fernández (Real Madrid), Marcos Llorente (Atlético), Aleix García (Girona) y Ayoze Pérez (Betis).

En una convocatoria en la que también ha entrado el centrocampista Pedri González (FC Barcelona) y de la que destacan sobre todo los nombres de su compañero de equipo Fermín López, que salta de la Sub-21 tras su gran tramo final de temporada, y el delantero Ayoze Pérez, que tendrá la oportunidad de debutar con la Absoluta.

Los escogidos por el seleccionador se concentrarán en las instalaciones federativas el sábado 1 de junio, salvo los jugadores del Real Madrid que cite el de Haro ya que disputan ese día la final de la Liga de Campeones y lo harán más tarde.

El entrenador de la selección española, Luis de la Fuente - Foto: EFE/Zipi Aragón

Antes de viajar a Alemania para afrontar la Eurocopa, la selección española jugará dos amistosos de preparación, el 5 de junio ante Andorra en el Nuevo Vivero de Badajoz y el 8 de junio ante Irlanda del Norte en el Estadi Mallorca Son Moix de Palma. España debutará en el torneo continental ante Croacia el 15 de junio.

Prelista de convocados

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Alex Remiro (Real Sociedad).

Defensas: Jesús Navas (Sevilla), Robin Le Normand (Real Sociedad), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Dani Carvajal y Nacho Fernández, Marc Cucurella (Chelsea), Aymeric Laporte (Al Nassr), Pau Cubarsí (FC Barcelona) y Daniel Vivian (Athletic Club).

Cubarsí, Fermín, Ayoze y Nacho, en la prelista para la 'Euro' - Foto: FERNANDO ALVARADO

Centrocampistas: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi y Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián Ruiz (PSG), Alex Baena (Villarreal), Pedri y Fermín López (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) y Aleix García (Girona).

Delanteros: Lamine Yamal y Ferran Torres (FC Barcelona), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Club), Joselu (Real Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), y Ayoze Pérez (Betis).

Más unión y enterrar aspectos no deportivos

Luis de la Fuente, seleccionador español, pidió que toda la afición deje de pensar en clubes y se una en torno a España para la disputa de la Eurocopa 2024, apartando temas no deportivos que vive la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y centrándose únicamente en lo deportivo.

"La selección engancha más de lo que seguramente reflejamos en los medios. Se han vivido épocas gloriosas y otras más duras pero cualquiera de nuestras leyendas siempre hablan del recibimiento en los campos. Pido al aficionado que se deje llevar por la selección y que seamos capaces de dejar los clubes a parte. No hay club que valga aquí", aseguró De la Fuente en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, tras ofrecer la convocatoria para la Eurocopa de Alemania.

"Son jugadores internacionales de la selección española, una sola camiseta, independientemente de donde vengan vamos a sentirla. Todos comentan el fruto de unión máximo entre cuerpo técnico, jugadores, institución y también la prensa tiene responsabilidad para enganchar a la gente, lejos de crear desunión. Hagamos un esfuerzo para que cuando termine nuestra andadura será el momento de cobrar facturas o recoger. Hasta entonces vamos a estar juntos", insistió en su mensaje de unión.

Los hechos que provocaron el adiós de Luis Rubiales a la RFEF, y todo lo que se ha ido sucediendo desde ese momento, debe quedar apartado en el presente para Luis de la Fuente ante el reto de lograr algo importante en una Eurocopa tras conquistar la última edición de la Liga de Naciones.

"Hay que dejar al margen lo que está fuera de lo deportivo y centrarnos en lo que está dentro, en lo que podemos controlar. Los aspectos deportivos es en lo que tenemos que centrarnos. El aficionado y nosotros debemos superar esas situaciones para liberarnos y estar con nosotros incondicionalmente", opinó.

"El aficionado tiene orgullo de país y no me cabe duda de que va a estar con nosotros. Siempre hay que animar y si hay algún remolón le animamos nosotros porque no le vamos a defraudar", añadió.

El deseo de Luis de la Fuente es ver a todo el país unido con la selección española en un gran torneo y "que la gente se enganche, anime y se sienta orgullosa" de su país.