Aitor Córdoba, central del Burgos CF, es de los que no tira la toalla pese a que reconoce que alcanzar el play off "está difícil". "Mientras haya posibilidades matemáticas vamos a seguir creyendo, después ya veremos los resultados que se dan y si seguimos con vida o no", ha comentado antes del entrenamiento que hoy ha realizado el equipo en Castañares.

La intención del vestuario es regresar a la senda del triunfo después de que contra el Eldense acabara la racha positiva en casa de los blanquinegros. Prevé un partido ante el Tenerife "muy, muy difícil". "Siempre nos ha puesto las cosas muy complicadas cada vez que nos hemos enfrentado a ellos y tenemos que hacer muchas cosas bien", ha señalado.