Cuando la verdad sobrevive a la muerte

«Querida Olivia: Me hubiese encantado verte y conversar contigo sobre tantas cosas... Te preguntarás por qué te envío mi ordenador. Reconozco que lo primero que me pasó por la cabeza fue enviarte un mail con el archivo y borrarlo definitivamente de mi portátil. Enseguida caí en la cuenta de que existen programas que recuperan los datos borrados y me he puesto a pensar de todo. Puede que me esté volviendo paranoica. Es mejor que lo guardes tú durante mi ausencia».

Ese es el mensaje que acompaña un extraño paquete que recibe Olivia, una brillante psicóloga que atraviesa un mal momento después de un suceso desagradable en su consulta, de parte de Celeste, una joven profesora madrileña. Ambas fueron amigas durante la infancia en La Línea de la Concepción. Sin embargo, llevaban mucho tiempo distanciadas y aquel envío es la primera noticia que tiene de ella en años.

Al abrirlo, descubre que se trata del ordenador personal de Celeste, que, además de la nota, contiene un diario personal y lo más inquietante: un archivo lleno de recortes de periódicos y anotaciones sobre la muerte de Miguel Heredia, un chico de su pandilla, que tuvo lugar durante el verano del año 2002.

Confundida, Olivia decide ir a buscar a Celeste para preguntarle de qué trata todo aquello. Pero lo que encuentra no es ni de lejos lo que esperaba: su vieja amiga ha sido hallada muerta en La Línea de la Concepción. Junto al cuerpo, la Policía científica halló cajas vacías de benzodiazepinas y otros opiáceos que sugieren que se quitó la vida.

Todas las pruebas parecen apuntar a ello, pero el prometido de la difunta y las personas cercanas a ella insisten en que la psicóloga no quería morir.

Los hallazgos son lo suficientemente confusos para dudar, por lo que se abre una investigación para esclarecer el caso: ¿homicidio, suicidio o accidente? Mientras, Olivia emprende su propia búsqueda de la verdad para saber qué fue lo que realmente ocurrió.

Ese es el punto de partida de Sin latido (NdeNovela), de la escritora Yolanda Cruz Ayala, que sumergirá a los lectores en los recovecos más sombríos de la mente humana.

Intrigante, magnética y sorprendente, es una novela policíaca que profundiza en las convenciones del género: misterio, tensión narrativa y una búsqueda contrarreloj para encontrar la verdad.

Además, la historia destaca por su elenco de personajes, profundamente humanos, ricos en matices y alejados de todos los tópicos. Desde Álex, el hermano de Olivia, quien tuvo hace tiempo una relación con Celeste y que incluso llegar a ser señalado como uno de los sospechosos, hasta los agentes implicados en las pesquisas o los vecinos más secundarios.

Sus errores, sus contradicciones y conflictos constituyen uno de los puntos fuertes de la trama del thriller. La profundidad de los protagonistas conforma una historia con múltiples aristas, que dejan un gran poso para reflexionar sobre algunos temas tan importantes como los abusos de poder.

Una novela de escenario

La Línea de la Concepción, ciudad determinante en la vida de la propia autora, es otra de las grandes estrellas de la obra.

Al igual que el resto de los personajes, el municipio gaditano muestra distintas facetas a lo largo de las páginas: para Celeste es un refugio al que regresar; para Olivia, calles llenas de nostalgia en las que los tiempos pasados siempre fueron mejores; y para Álex, un lugar pequeño y cerrado, en el que todo se sabe y se entierran los peores secretos.

Todos los escenarios descritos están cargados de significado narrativo, de forma que sería imposible ambientar Sin latido en otro lugar.