Israel convoca a la embajadora española

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha ordenado llamar a consultas a la embajadora israelí en España, Rodica Radian-Gordon, y ha convocado en el Ministerio a la embajadora española, Ana Solomon, tras el anuncio de que España reconocerá a Palestina el 28 de mayo.

"Han decidido conceder una medalla de oro a los asesinos de Hamás", ha denunciado el ministro israelí en un comunicado, en el que su departamento ha precisado que se mostrará a la embajadora española el vídeo del ataque del grupo terrorista del pasado 7 de octubre contra Israel.

El Gobierno israelí había anunciado previamente la llamada a consultas de sus embajadores en Irlanda y Noruega, cuyos gobiernos también han anunciado este miércoles que procederán al reconocimiento del Estado palestino el próximo 28 de mayo. Los embajadores de estos dos países también han sido convocados.

Imagen de archivo del ministro de Exteriores israelí, Israel Katz. - Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK

En opinión de Katz, "la historia recordará" que estos tres países "decidieron conceder una medalla de oro a los asesinos de Hamás que violaron a niñas y quemaron bebés".

Por ello, ha pedido expresamente que cuando los respectivos embajadores acudan al Ministerio se les muestre "el horrible vídeo" del ataque para que entiendan lo "retorcido" de la decisión que han tomado sus Gobiernos. "Israel no se quedará en silencio: su paso tendrá graves consecuencias", ha prevenido.

Esta es la segunda vez que Israel llama a consultas a su embajadora en Madrid, tras hacerlo el pasado 30 de noviembre después de que Sánchez cuestionara en unas declaraciones que el Ejército israelí estuviera actuando conforme al Derecho Internacional en su ofensiva en la Franja de Gaza. La embajadora no regresó a su puesto hasta principios de enero.

La llamada a consultas se produjo después de que la embajadora española hubiera sido convocada en varias ocasiones en el Ministerio de Exteriores israelí, incluida una semana antes al término de la gira de Sánchez por Israel, Palestina y Egipto tras el malestar ocasionado por sus declaraciones desde el paso fronterizo de Rafah, por donde horas más tarde iban a salir los primeros rehenes liberados por Hamás.

Dado que la estancia de la diplomática israelí en Madrid concluye a principios de julio, es muy probable que no se reincorpore a su puesto. Está por ver si el Gobierno de Benjamin Netanyahu opta además por demorar la llegada de su sucesor, Zvi Vapni, nombrado hace meses o si adopta alguna otra medida de represalia adicional.

El Gobierno reafirma su amistad con Israel

Por su parte, el Gobierno ha reafirmado su amistad con Israel y la potestad de este país como Estado soberano para decidir la llamada a consultas de su embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, en respuesta por la decisión de España de reconocer al Estado palestino.

"Israel es soberano para decidir sobre sus embajadores en España, Irlanda y Noruega", han señalado fuentes diplomáticas a Europa Press, después de que el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, haya llamado a consultas a los embajadores en estos países tras anunciar que van a reconocer a Palestina y convocado en el Ministerio a sus embajadores en Tel Aviv.

"España apoya la existencia del Estado de Israel, de cuyo pueblo somos amigos", han añadido las fuentes, sin querer entrar en valorar más la reacción del Gobierno de Benjamin Netanyahu, que ha considerado que con este paso los tres países están dando "una medalla de oro a los asesinos de Hamás".

Al anunciar la decisión de proceder con el reconocimiento de Palestina ante el Pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez había anticipado que probablemente habría unas consecuencias por parte de Israel.

"Estamos preparados para asumirlas porque pensamos que el propósito de la diplomacia no consiste en no molestar a nadie sino en defender los intereses y los valores propios de forma pacífica y es lo que estamos haciendo hoy", ha zanjado.

Asimismo, ha querido dejar claro que "este reconocimiento no es contra nadie, no es contra el pueblo de Israel, un pueblo al que respetamos y apreciamos y cuyo reconocimiento", ha dicho, ha defendido ante los líderes de los países árabes que aún no lo hacen, "y mucho menos es un reconocimiento contra los judíos, un pueblo admirable cuya identidad está íntimamente ligada a la historia y a la cultura de España".

Tampoco, "es a favor de Hamás", ha añadido, sino que "es en favor de la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina, es a favor de la solución de los dos Estados, es a favor del Derecho Internacional". "Es un acto de paz, de justicia y de coherencia", ha resumido.

Con todo, se ha pronunciado con dureza respecto a la actuación de Israel. Así, ha denunciado que Netanyahu "sigue haciendo oídos sordos, bombardeando hospitales, escuelas, viviendas y castigando con hambre, frío y terror a más de un millón de personas" en Gaza.

"Si algo tengo claro", ha proseguido Sánchez, "es que Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina". "Luchar contra el grupo terrorista Hamás es legítimo y necesario", ha admitido una vez más, pero el primer ministro israelí "está generando tanto dolor, tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y el resto de Palestina que la solución de dos estados está en serio peligro de ser viable".

"La ofensiva que está llevando a cabo solo conseguirá perpetuar el dolor y empeorar las perspectivas de seguridad para Israel", ha advertido.