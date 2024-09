Feijóo ve a Sánchez "rehén de sus socios"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que no hay "ni un solo primer ministro" en Europa que sea tan "rehén de sus socios" y que sea tan incapaz de aprobar leyes o sacar unos presupuestos como lo es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha señalado por estar "rodeado de corrupción".

Así lo ha asegurado el líder de los 'populares' en un acto celebrado en Zaragoza con motivo del Día del Afiliado del PP en Aragón, donde también ha avisado de que el próximo Congreso Federal del PSOE, programado para finales del mes de noviembre en Sevilla, será "una purga federal" donde se acallarán las voces críticas del partido.

"Hoy, sin presupuestos, sin leyes, cercados por la corrupción y rehén de sus socios y sus mentiras, tengo que decir que no hay un solo primer ministro en Europa que aguantase en el cargo sin leyes, sin presupuestos, cercado por la corrupción y por las mentiras y rehén de sus socios", ha sostenido durante su intervención en alusión al jefe del Ejecutivo.

Al hilo, ha mandado un mensaje a Europa asegurando que ese modelo "no es España", sino "el sanchismo", y que el partido que preside es una "alternativa" que defiende "la igualdad, la libertad y la solidaridad" para todos con políticas que den "respuestas a los problemas" y "no hacer purgas internas dentro del partido".

"El próximo Congreso Federal del Partido Socialista será la próxima purga federal del Partido Socialista", ha proseguido Feijóo, reprochando a su vez al Ejecutivo que tenga "compromisos son socios incómodos" y "pactos inconfesables" que lleva a sus miembros a acudir "a Warterloo a Suiza", en contra de los intereses de España.

"Rodeado de corrupción"

Feijóo ha subrayado la necesidad de que el país tenga "un Gobierno con capacidad de aprobar leyes" y que "no haga favores a unos privilegiados". También ha defendido la importancia tener un Ejecutivo "libre de abusos de poder y sospechas de corrupción" dado que, en su opinión, Sánchez está "rodeado de corrupción".

En este sentido, ha afirmado que si un presidente autonómico del Partido Popular estuviera en la situación de irregularidad en la que se encuentra el jefe del Gobierno, "le pediría que dimitiera" y que "se fuese de la comunidad autónoma". "Por eso, queridos amigos, somos un partido distinto, y lo vamos a seguir siendo", ha agregado.

En otro orden de cosas, y tras rechazar que en España "haya ciudadanos de primera y de segunda", Feijóo ha criticado nuevamente el pacto suscrito entre PSOE y ERC para dar a Cataluña una financiación singular.

"A mí nunca me vais a escuchar decir que le voy a quitar el dinero de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales a Aragón, para pagar ningún socio que me mantenga en el gobierno. Nunca me lo vais a oír, porque nunca lo haré", ha zanjado.

Propuestas de conciliación

En el mismo acto en la capital aragonesa, Feijóo ha propuesto que se incrementen los permisos de paternidad y maternidad hasta las 26 semanas para las familias monoparentales, una iniciativa enmarcada en el debate abierto entre los 'populares' para hablar de conciliación y de los bajos datos de natalidad en España.

Feijóo se ha comprometido a aumentar las semanas de los permisos de paternidad y maternidad para familias con un solo padre o madre si llega a ser presidente del Gobierno. También ha prometido que se reconozca a este tipo de familias como numerosas y a aumentar las deducciones fiscales por tener hijos hasta los 1.800 euros.

"Hay distintos tipos de familia y por eso todas las familias caben en nuestro partido, porque somos un partido popular. En caso de las familias monoparentales, nos comprometemos a incrementar los permisos hasta las 26 semanas", ha afirmado el líder del PP, apelando a que medidas como esta forman parte de "la política útil" que busca "soluciones a los problemas".

Feijóo ha reprochado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "la política no es estar un rato en el Gobierno" y que tampoco es "un pasatiempo", sino más bien "un compromiso diario con los problemas de la gente". Por ello, ha reafirmado la apuesta de su partido dar "los debates de nuestro tiempo", entre ellos la conciliación.

"Nadie nos va a imponer de qué hablar"

Sobre su propuesta de concentrar la jornada laboral en cuatro días con horarios de hasta nueve horas y media, el presidente 'popular' ha ironizado con que "algunos" se hayan "molestado" por que su partido haya hecho una propuesta de este tipo.

"Sé que ha molestado a algunos que hablemos de conciliación. Tanto les ha molestado que no tienen claros y criticarnos. Y por eso lo hacen las dos cosas a la vez. Tanto les ha molestado que no saben si decir que trabajamos para los empresarios o nos oponemos a ellos", ha declarado Feijóo.

Al hilo, ha reivindicado que "nadie" les "va a imponer" de qué pueden hablar en su partido y de qué no pueden hablar. "Tampoco nadie me va a convencer de afrontar los problemas muy complejos con fórmulas muy simplistas, porque eso se lo dejamos al Gobierno de España", ha añadido.