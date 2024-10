Aprender a programar para crear la tecnología del futuro

En esta era de plena explosión de tendencias tecnológicas como la inteligencia artificial generativa, la criptografía o la ciberseguridad han puesto de manifiesto la escasez de perfiles cualificados en el mercado de trabajo, circunstancia que refuerza la idea de que la formación es más necesaria que nunca para promover un desarrollo que reduzca brechas y favorezca la igualdad de oportunidades.

Según el mapa del empleo de Fundación Telefónica, en los últimos tres meses se han publicado en torno a 62.000 vacantes de perfiles profesionales digitales en España. Los tres puestos más solicitados han sido: desarrollador/a de software con más de 8.500 ofertas de empleo, consultor/a técnico TIC con 8.390 vacantes y digital project manager con más de 5.200.

Consciente de esta situación, Fundación Telefónica puso en marcha en 2019, con la apertura de 42 Madrid, una de sus iniciativas más ambiciosas. 42 es un proyecto formativo, presencial y gratuito, basado en un método de aprendizaje disruptivo y práctico que prepara a sus estudiantes para los puestos que requiere el mercado laboral.

Tras la puesta en marcha del campus en Madrid, Fundación Telefónica ha continuado impulsando este proyecto, gracias a la colaboración público-privada, poniendo en marcha otros tres centros. En abril de 2021, junto a Diputación Foral de Bizkaia, se inauguró 42 Urduliz; meses más tarde lo hizo 42 Barcelona, con la colaboración de la Generalitat de Catalunya y el programa Barcelona Activa del Ayuntamiento de Barcelona. Y en 2022, se puso en marcha 42 Málaga, impulsado junto al Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la colaboración de la Diputación Provincial.

Todos ellos forman parte de una red internacional de 54 centros, repartidos en 31 países, cuyo modelo de aprendizaje les ha posicionado, por cuarto año consecutivo, en el TOP 10 de las universidades más innovadoras del mundo, por delante de instituciones como Princeton, Harvard o Cambridge, según el ranking WURI.

A ese reconocimiento se suma el otorgado por Fundación SERES en 2023 a Fundación Telefónica por el papel de 42 como proyecto educativo innovador dirigido a formar, gratuitamente, en los nuevos perfiles tecnológicos más demandados por el mercado laboral.

Formación para el empleo

Actualmente, los cuatro campus 42 cuentan con cerca de 2.800 personas, formándose bajo un método que difiere del habitual modelo educativo. El proyecto 42, además de ser gratuito y práctico, está basado en el aprendizaje entre iguales, conocido como 'peer to peer'. En 42 no hay profesores, ni libros, ni clases magistrales; los estudiantes son al mismo tiempo practicantes y mentores mediante una experiencia gamificada.

Bajo el lema Up To You cada persona es responsable de su tiempo, su progreso y ha de gestionar su ritmo de adquisición de conocimientos técnicos y habilidades en función de sus necesidades o intereses; por ese motivo, todos los campus están abiertos los 365 días al año en horario ininterrumpido 24/7. En 42 se "aprende a aprender", desarrollando la capacidad de adaptarse y encontrar soluciones a los problemas mediante una formación que fomenta el trabajo en equipo.

Pero no solo se aprende programación, también se impulsan habilidades humanas como el pensamiento crítico y creativo, la flexibilidad, el liderazgo o la tolerancia a la frustración, entre otras muchas. Este tipo de competencias son cada vez más importantes, dado que la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, están generando una profunda transformación del mercado de trabajo.

De hecho, la IA favorecerá que las personas que se forman en habilidades como la programación, aborden tareas más complejas y creativas, que no son automatizables. Esto les permitirá mejorar su productividad y eficiencia e involucrarse en el desarrollo y la mejora de aplicaciones o desarrollos, poniendo foco en la innovación.

Por ese motivo, una de las características diferenciales y clave del proyecto 42 Fundación Telefónica es la actualización y evolución del itinerario formativo que facilita a sus estudiantes especializarse en las tendencias tecnológicas que van surgiendo. El recorrido formativo, dividido en 21 niveles, se compone de dos partes: la primera orientada al conocimiento de lenguajes de programación como C o C++ y una segunda dirigida a que cada estudiante, en función de sus intereses, escoja la especialización que desee. El tiempo medio en superar el primer ciclo -los siete primeros niveles que aseguran el 100% de empleo -, suele ser de unos 14 meses; mientras que completar todos ellos – los 21- suele llevar una media de tres años y medio dedicando unas 40 horas a la semana.

Para estudiar en 42 solo es necesario tener más de 18 años, pasar dos tests online en la página web del campus que se elija, 42 Madrid, 42 Urduliz, 42 Barcelona o 42 Málaga y superar la 'piscina'; un periodo de 26 días de inmersión presencial, en el que los candidatos obtienen una base sólida mientras aprenden a trabajar con la metodología de 42. En ningún caso, se requieren ni formación ni conocimientos técnicos previos.

Tras ese proceso, quienes superan la piscina comienzan su desarrollo formativo en los campus de programación 42 con el objetivo de convertirse en uno de los perfiles digitales más demandados en el mercado de trabajo ya que aprenderán todo lo necesario para asumir los retos tecnológicos existentes y los que estén por llegar.