Los 5 'intocables' de Ancelotti

Es habitual que un entrenador cuente con un núcleo asentado de jugadores en su plantilla. Más aún si se trata de un club de reconocido prestigio como el Real Madrid, en el que las jerarquías juegan un rol importante. Algo de lo que es muy consciente Carlo Ancelotti, reconocido por sus éxitos deportivos pero también por su talante para gestionar cualquier vestuario.

En su segunda etapa en la escuadra de Chamartín no iba a ser menos. El preparador italiano tiene claro con qué hombres debe 'ir a la guerra'. Aunque eso suponga no dar cabida a otros jugadores no exentos de talento, pese a su juventud, como Endrick o Güler. Ello no le ha evitado ser objeto de las críticas. Pero, como bien apunta el dicho, 'cada maestrillo tiene su librillo' y el del transalpino se basa en varios nombres, en concreto cinco, que se han ganado la etiqueta de 'intocables': Rüdiger, Tchouaméni, Valverde, Vinícius y Mbappé.

Podrían ser más, pero lo cierto es que los problemas físicos también han supuesto un quebradero de cabeza para Ancelotti. Ejemplo de ello es Éder Militao. El zaguero había sido, hasta su grave lesión, uno de los 'pretorianos' del de Reggiolo, pero su rotura del ligamento cruzado de la pierna derecha ha provocado que el concurso del brasileño se haya terminado esta temporada.

Porque en lo que a defensas se refiere, si hay alguien que se ha convertido en un futbolista troncal para el italiano es Rüdiger. Al igual que un Tchouaméni que, con el problema físico de Militao, deberá retrasar en más de una ocasión su posición en el césped. El mediocentro galo, cuyas actuaciones no terminan de generar consenso entre la afición blanca, se ha destapado como un 'multiusos', ya sea en la defensa o en la medular.

Un apodo que también encaja con la descripción de Valverde, un jugador prácticamente insustituible para el cuerpo técnico por su polivalencia y recorrido.

Porque si de imprescindibles se trata, Vinícius y Mbappé son el ejemplo más notorio. Ambos, con sus cualidades ofensivas, son claves para un Ancelotti que sabe que los goles de ambos pueden valer títulos.