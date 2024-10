Junta, sindicatos y patronal difundirán en el resto de España y en Portugal las "amplias" oportunidades de Castilla y León para acoger proyectos empresariales, laborales y de vida, según un acuerdo suscrito hoy por las tres partes, que prevé el desarrollo de un programa de actividades para dar a conocer y poner en valor las características y potencialidades de la Comunidad y "hacer visibles las políticas públicas implantadas en un marco de consenso y acuerdo entre el Gobierno autonómico y representantes de empresarios y trabajadores".

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, la secretaria general autonómica de la CEOE, María Teresa Cetulio, el secretario autonómico de Políticas Públicas y Diálogo Social de CCOO, Saturnino Fernández, y el secretario autonómico de Acción Sindical de UGT, Raúl Santa Eufemia, suscribieron esta mañana este nuevo protocolo, que se erige en una "firme declaración de intenciones" de todas las partes para "colaborar juntos a partir de este momento en una serie de iniciativas destinadas a difundir los grandes logros de Castilla y León, sus empresas, sus trabajadores".

En general, coincidieron, las bondades de todos los habitantes de la Comunidad que, "con su talento y su trabajo, han logrado posicionar a esta tierra como un referente en multitud de sectores económicos en alza a nivel global, como el aeroespacial, el farmacéutico, la ciberseguridad, la automoción o la biomedicina".

González Gago reconoció que las fortalezas de Castilla y León en estos y en otros muchos ámbitos y sectores económicos "no siempre son conocidas por parte de las empresas, los trabajadores o la opinión pública" y, por lo tanto, "en ocasiones no obtienen la atención ni el reconocimiento que merecen". De ello se deduce que el margen de maniobra es todavía muy amplio para seguir captando, reteniendo y recuperando todo ese talento que "no siempre es consciente de las enormes posibilidades que la Comunidad ofrece a quien decide establecerse en ella y desplegar todo su potencial profesional".

El consejero aseguró que con este nuevo protocolo se pretende "hacer justicia a los frutos del esfuerzo de los castellanos y leoneses, que han situado a esta tierra a la vanguardia de los sectores económicos más modernos y socialmente más demandados". Además, añadió que "gracias a las diferentes iniciativas que surgirán de este nuevo protocolo" se incentivará el retorno de todo ese talento que se fue de la Comunidad "en busca de un proyecto vital, y que tal vez no es consciente del futuro brillante de Castilla y León en los ámbitos más prometedores".

Encuentros de visibilidad

Entre muchas otras iniciativas, el nuevo protocolo prevé la realización de "encuentros o eventos de visibilidad" de Castilla y León, en esta y en otras comunidades autónomas, y también en Portugal. Las partes firmantes se comprometen a apoyar y asesorar a emprendedores, empresas y trabajadores que tengan interés en establecerse en Castilla y León.

Además, crearán diferentes guías y campañas de difusión sobre las ayudas financieras y líneas de apoyo para favorecer la implantación y el crecimiento de empresas, el fomento del empleo por cuenta propia y ajena, la formación en el empleo, la adquisición o alquiler de viviendas, etc., así como para las personas que deseen instalarse en la Comunidad, particularmente para aquellos castellanos y leoneses residentes en el exterior y que se plantean su retorno.

También, sobre las prestaciones y servicios a la ciudadanía que tiene la Comunidad (educación, sanidad, servicios sociales) o las circunstancias de estabilidad que se producen (como el marco del Dialogo Social). La Junta de Castilla y León colaborará en la realización de cada una de estas actividades, que se organizarán y detallarán de forma individual en el futuro, en el marco de este protocolo.

Actuación conjunta

Por su parte, CEOE Castilla y León admitió que gracias a este protocolo será posible "identificar sinergias y oportunidades concretas" con sectores empresariales del resto de España, así como con Portugal, "explorando posibilidades de inversión en la Comunidad", y afirmó que iniciativas como esta ayudarán, además, a "generar riqueza y empleo en Castilla y León y a proyectar el potencial del tejido empresarial autonómico".

Igualmente, CCOO Castilla y León señaló la "importancia de la actuación conjunta" de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y la participación institucional del Gobierno autonómico para "seguir alcanzando acuerdos importantes para la Comunidad". También reconoció positivamente la iniciativa de la Consejería de la Presidencia a la hora de poner en marcha este nuevo protocolo.

Por último, UGT Castilla y León valoró "muy positivamente" este consenso proactivo, que se realiza "por y para los ciudadanos", y que "especialmente impulsará la atracción, el anclaje y el retorno de población a Castilla y León". Además, reiteró su voluntad de diálogo con todas las consejerías de la Junta para difundir, en el marco de este protocolo o de cualquier otro acuerdo, la realidad autonómica más allá de sus límites territoriales.