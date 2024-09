La ruta que nace en las entrañas de la ciudad del vino

En 2018 se creó la Ruta del Vino de Valdepeñas para revalorizar la zona de producción de la Denominación de Origen Valdepeñas, una región reconocida por sus vinos con carácter y personalidad, producidos a partir de uvas cultivadas con esmero por miles de agricultores. Vanessa Irla, presidenta de la Ruta del Vino de Valdepeñas, destaca que este proyecto no solo abarca la ciudad de Valdepeñas, sino también a las localidades que conforman la Denominación de Origen Valdepeñas, como Moral de Calatrava, San Carlos del Valle, Santa Cruz de Mudela y Torrenueva. «Es una ruta joven, puesto que nace a finales del 2018, pero ya tiene una consolidación mayor», explica Irla, añadiendo que en el último año han duplicado el número de socios, contando actualmente con más de 40 establecimientos adheridos. Subraya que la Ruta del Vino de Valdepeñas busca asociar la calidad de sus vinos con la excelencia en la experiencia turística. «Queremos que se asocien nuestros vinos de calidad a esas magníficas experiencias que nos da el vino y que nos da nuestra tierra"» afirma. En este sentido, asegura que el enoturismo está generando un impacto económico positivo en los municipios participantes, atrayendo a visitantes interesados en disfrutar no solo de catas de vinos tradicionales, sino de experiencias innovadoras como visitas en globo para observar los viñedos desde el aire. Afirma también que se está viviendo un 'boom' del enoturismo, sobre todo en la gente joven.

Irla comenta que detrás del vino hay muchos puestos de trabajo:«Desde quien recoge las uvas, quienes trabajan en las bodegas con la elaboración del vino, en los restaurantes o vinotecas sirviendo el vino, en los supermercados». Asimismo, explica que no solo se genera esa riqueza de esos puestos de trabajo, sino que también el vino «de una manera indirecta también está generando riqueza porque es atractivo para el turismo y para que vengan a nuestra localidad y las personas consuman en nuestro municipio». Es ahí donde brilla la Ruta del Vino. Destaca la versatilidad de la ruta, que permite ofrecer actividades adaptadas a diferentes tipos de público, desde parejas y grupos de amigos hasta familias y viajeros solitarios. Para ella es más que un proyecto, la Ruta del Vino es una iniciativa en la que cree firmemente, basada en la calidad de los vinos de la región y en la riqueza cultural y natural que la rodea. «Buscamos experiencias y que quien venga se lleve una experiencia que disfrute con todos los sentidos y que no pueda olvidar nunca», concluye.

Museo del Vino de Valdepeñas - Foto: Tomás Fernández de Moya



Patrimonio

El patrimonio histórico y cultural de Valdepeñas se refleja en sus bodegas, que varían desde las más grandes hasta las más pequeñas, combinando tradición y modernidad.

El patrimonio histórico y cultural de Valdepeñas se refleja en sus bodegas, que varían desde las más grandes hasta las más pequeñas, combinando tradición y modernidad. Estas bodegas ofrecen vinos blancos, rosados, tintos y espumosos, con una amplia variedad de opciones que van desde secos a dulces. La experiencia se complementa con visitas a museos, como el Museo del Vino, el primero de su tipo en Castilla-La Mancha, donde los visitantes pueden conocer la historia de la enología en la región. Además, la ruta incluye bares y restaurantes que promueven la cultura de la tapa y alojamientos variados para todos los gustos. En ella también se pueden visitar tres enotecas que proponen una experiencia alrededor del vino de Valdepeñas, así como una introducción a su historia y a sus raíces. Y para aquellos amantes del buen comer, en esta ruta se encuentra el Hotel La Caminera, lugar en el que da servicio el Restaurante Retama, con una estrella Michelín.

Iglesia de la Asunción, de estilo gótico isabelino. JCCM

La ruta no se limita a la experiencia vinícola, ya que también incluye un rico patrimonio histórico-artístico, como la I iglesia de La Asunción, de estilo gótico-isabelino, y el Convento de los Trinitarios, de estilo barroco. Valdepeñas es también conocida como «la ciudad del arte», al ser la cuna de la Exposición Internacional de Artes Plásticas y albergar una destacada oferta museística que incluye el Museo Municipal y la Fundación Gregorio Prieto, donde se puede contemplar una rica colección de arte.

El Museo Gregorio Prieto. Rueda Villaverde

En cuanto a los atractivos naturales, la Ruta del Vino de Valdepeñas ofrece diversos escenarios de gran belleza. El entorno natural de la región está caracterizado por amplias llanuras y suaves cerros, marcados por el curso del río Jabalón y la Sierra de Despeñaperros al sur. Entre los puntos más destacados se encuentran las Tablas de Daimiel, las Lagunas de Ruidera y el Parque Natural de Despeñaperros, todos ellos accesibles desde la ruta. Para quienes disfrutan de actividades al aire libre, existen áreas como el paraje natural de El Peral, ideal para merendar al aire libre, y el embalse de La Cabezuela, donde se puede practicar la pesca.

Otros atractivos de la ruta incluyen excursiones de senderismo por paisajes de origen volcánico, como el volcán de Cerro Gordo en Granátula de Calatrava y el volcán de Mesnera en Moral de Calatrava, o visitas a importantes sitios históricos como el Castillo de Mudela, el Castillo de Calatrava La Nueva, y el Castillo de la Estrella en Montiel.

El Cerro Gordo de Granátula es otro de los atractivos de la ruta. Tomás Fernández

La Ruta del Vino de Valdepeñas es una experiencia única que permite a los visitantes descubrir, disfrutar y compartir una riqueza patrimonial y natural inigualable, complementada por la calidez y hospitalidad de sus gentes y el atractivo de su oferta enoturística y cultural.

Las Fiestas de la vendimia y el vino

Las Fiestas de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas representan mucho más que el inicio de la cosecha anual de uvas; son una manifestación vibrante de la rica tradición vitivinícola que caracteriza a esta región manchega desde hace siglos. Valdepeñas, conocida como una de las capitales del vino en España, celebra cada septiembre esta festividad que combina cultura, historia y pasión en un entorno único. El evento comienza con un pregón inaugural que da paso a una semana repleta de actividades. Entre catas de vinos, exposiciones, concursos y conciertos, tanto locales como visitantes pueden degustar una amplia gama de vinos de Valdepeñas, apreciados por su calidad distintiva y su carácter especial. La vendimia se convierte en una celebración colectiva, donde familias y amigos se unen en los viñedos para recolectar uvas en un ambiente festivo lleno de alegría y camaradería. Uno de los momentos más icónicos es la pisada tradicional de uvas, un homenaje a los antiguos métodos de elaboración del vino, acompañado de música folclórica y trajes tradicionales. Además, se organizan mercados artesanales, rutas gastronómicas y espectáculos de danza y flamenco que reflejan la riqueza cultural de Valdepeñas. Todo alrededor del vino.