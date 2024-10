Aqualia, una de las principales empresas de gestión del ciclo integral del agua, ha demostrado un notable crecimiento y adaptación al mercado global en los últimos años. Su enfoque en la internacionalización, el compromiso con las comunidades locales, la digitalización de sus procesos y la gestión sostenible del agua la posicionan como un referente en el sector.

Al hablar de sostenibilidad empresarial, es habitual pensar en la huella de carbono y la importancia de reducir las emisiones contaminantes a nivel corporativo. Sin embargo, para Aqualia, el cuidado del medioambiente tiene una implicación holística e implica acciones mucho más amplias y transversales, como la conservación y recuperación de la biodiversidad, la correcta gestión de los diferentes recursos, así como la regeneración y el ahorro de agua.

Internacional

Durante la última década, Aqualia ha intensificado su presencia internacional, logrando que el 40 por ciento de sus ingresos y casi la mitad de su beneficio provengan de actividades fuera de España. Este crecimiento se ha visto impulsado por adquisiciones estratégicas de compañías internacionales y la expansión en mercados clave. Recientemente, Aqualia adquirió la empresa Municipal District Services (MDS) en Houston, Texas, que gestiona el ciclo integral del agua para 364,000 habitantes y, en Arabia Saudí, ha conseguido contratos para gestionar el agua en varias provincias, atendiendo a ocho millones de personas. La expansión internacional de Aqualia no se limita exclusivamente a América del Norte y Oriente Medio.

En América Latina, la empresa ha consolidado su presencia en países, como México, Chile y Colombia, ayudando a mejorar la infraestructura hídrica y garantizar el acceso al agua potable local. Y, en Europa, ha reforzado su posición en Italia y Portugal. En todos estos países, la compañía ha desarrollado soluciones innovadoras para la gestión del agua en entornos urbanos e industriales, exportando el 'know how' adquirido en España durante las últimas seis décadas. Pero Aqualia no solo se enfoca en la expansión internacional, sino que también mantiene un firme compromiso con las comunidades locales.

'Glocal'

En este sentido, Aqualia ha jugado un papel crucial en la mejora de las infraestructuras y la minimización de las pérdidas de agua en la red de los municipios en los que presta servicio. Aqualia es una corporación internacional, pero con un fuerte compromiso local. Es decir, desarrolla su negocio basándose en el enfoque 'glocal', aportando localmente toda la experiencia y conocimiento que puede ofrecer una gran empresa internacional.

En Salamanca, concretamente, Aqualia gestiona el ciclo integral del agua, desde la captación hasta la depuración. La compañía, junto al Ayuntamiento de la ciudad, ha desarrollado en la depuradora salmantina el Centro de Innovación en el Ciclo Integral del Agua, reuniendo a prestigiosos organismos internacionales, universidades y centros tecnológicos. Un complejo pensado para el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales que permitan la regeneración de hidrógeno renovable, biometano y otro bioproductos (bioplástico, fertilizantes, etc.) a partir de los residuos de las industrias de la región.

En Ávila, la historia de Aqualia tiene una larga trayectoria, ya que se trata de la concesionaria del Servicio Municipal de Aguas desde 1989, gestionando el agua de la ciudad y de sus barrios anexionados. La compañía dispone, a través de Aqualia-LAB, de una red de laboratorios acreditados distribuidos por diversas localidades de España (Vigo, Tafalla, Oviedo, Badajoz, Adeje, Jerez de la Frontera y Lleida) incluyendo Ávila. La función primordial de los laboratorios de Aqualia consiste en la realización de los análisis del agua de consumo humano, asegurando un control óptimo de la calidad del agua a lo largo de todo el ciclo integral del agua. Una labor de vital importancia y que impacta no solo en la salud humana, sino en la de todo el entorno.

Las diversas iniciativas e inversiones de la compañía, como la mejora de los sistemas de tuberías, la digitalización y sectorización de la red, y los trabajos de detección y arreglo de fugas realizados en estas urbes han permitido, además, optimizar el uso de los recursos hídricos y mejorar la eficiencia operativa, contribuyendo significativamente a la sostenibilidad y a la calidad del servicio en toda la comunidad.



El proyecto MARadentro, desarrollado en Medina del Campo, es un ejemplo de los esfuerzos que lleva a cabo Aqualia en materia de protección medioambiental. Una iniciativa que tiene como objetivo aumentar los beneficios de la Recarga Gestionada de Acuíferos (MAR, por sus siglas en inglés), mejorando la calidad y cantidad del agua recargada en las reservas subterráneas, reduciendo así la presión sobre los recursos hídricos de la zona. Gracias a este proyecto, las aguas residuales de Medina del Campo, pueden o bien ser derivadas al río Zapardiel en una calidad óptima para su devolución al medioambiente, o bien, pasar a través de las tres lagunas existentes, que formaban parte del sistema inicial de depuración, y ahora que se han convertido, por iniciativa de Aqualia, en hábitat para una población anual de más 8.600 aves.

Digitalizar e innovar para dar un mejor servicio

En esta línea, la digitalización es uno de los pilares fundamental en la estrategia de Aqualia. En colaboración con grandes compañías tecnológicas, está implementando soluciones de telelectura para más de tres millones de usuarios en España.

La digitalización no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también permite a Aqualia ofrecer un mejor servicio a sus clientes. De hecho, mediante el uso de tecnologías avanzadas, la empresa puede monitorizar en tiempo real el estado de las infraestructuras hídricas, detectar fugas y optimizar el uso de los recursos, así como notificar al usuario incidencias en la red o cambios bruscos en su consumo. De esta manera, no solo se reducen los costos operativos, sino que también se contribuye a la sostenibilidad ambiental, minimizando el desperdicio de agua.

Aqualia se destaca por su capacidad de adaptación, crecimiento y su compromiso local en un sector crucial para el desarrollo sostenible de las comunidades. Su enfoque en la internacionalización, el compromiso con las comunidades locales y la digitalización de sus procesos no solo refuerzan su posición en el mercado, sino que también contribuyen significativamente al beneficio de todos, mejorando la sostenibilidad y eficiencia en la gestión del agua a nivel global.