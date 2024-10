Danielle Collins aplaza su retirada del tenis

La tenista estadounidense Danielle Collins, número nueve del mundo, ha pospuesto su retirada del tenis, prevista para este 2024, después de asegurar que los problemas de fertilidad relacionados con la endometriosis que padece han complicado su idea de ser madre.

La exfinalista del Abierto de Australia, a quien se le diagnosticó la enfermedad en 2021, reveló en enero que tenía la intención de que esta fuera su última temporada en el circuito, y se mantuvo firme a pesar de una brillante primera mitad de año en la que ganó dos títulos consecutivos en Miami y Charleston.

Actualmente novena en el ranking mundial, Collins ha estado ausente del circuito recientemente por problemas de salud, pero su nombre se hizo notar cuando apareció en el equipo de Estados Unidos para la United Cup de Australia, la prueba inaugural de la temporada 2025.

"Aunque estaba muy emocionada y ansiosa por cerrar mi carrera tenística con una nota alta este año y lanzarme de cabeza a mi próximo capítulo de la vida, las cosas no han ido según lo planeado. Además de algunos problemas de salud persistentes en los últimos meses, recientemente he estado viendo a un grupo de especialistas para entender mejor cuál es el mejor camino a seguir para lograr mi sueño final: formar una familia", señaló la tenista, de 30 años.

"Enfrentarse a la endometriosis y la fertilidad es un reto enorme para muchas mujeres y algo que yo estoy afrontando activamente, pero confío plenamente en el equipo con el que trabajo. Solo que me va a llevar más tiempo del que pensaba. Así pues, la historia de 'DANIMAL' (su apodo) no ha llegado a su fin. Volveré a la gira en 2025. Aunque no hay garantías en la vida, espero aprovechar mi impulso de 2024 y seguir jugando hasta que haya más certeza en torno a mi viaje personal de fertilidad. La única garantía por ahora serán más partidos épicos", concluyó.