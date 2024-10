Jon Pérez Bolo vive sus peores momentos como entrenador del Burgos Club de Fútbol. Pese a iniciar la temporada de forma brillante, incluso llegando a compartir el liderato después de las siete primeras jornadas, el bache posterior, con cuatro derrotas y dos empates, puede provocar su salida del club. Y lo sabe. Ayer, tras el encuentro ante el Elche, reconoció su equivocación en el planteamiento de la primera parte y asumió que «esto es fútbol, pero yo no voy a bajarme del barco».

«En la vida y en el fútbol las cosas no vienen siempre como uno desea, hay problemas. Nadie me va a hacer cambiar, mi forma de ver la vida y mi forma de ver el fútbol. Vamos a seguir trabajando, intentar revertir la situación, ganar un partido y quitarnos todo lo que tenemos en la cabeza. Debemos pelear todos juntos. Somos los que somos y pelearemos hasta el final. Si alguien cree que tiene que dejar el barco y venir otra persona, esto es fútbol. Yo no voy a bajar la cabeza nunca, ni voy a perder la humildad y la forma de ver la vida», declaró el técnico.

«Entiendo mi profesión y sé que llevamos una racha muy mala, pero yo no me voy a bajar el barco. Tengo las espaldas muy anchas y las he vivido de todas formas en el fútbol. Esto me va a hacer ser más fuerte, mejor entrenador y mejor persona. Voy a morir por los míos y ellos (los jugadores) van a morir por mí. No llevamos una buena racha y solo se cambia trabajando y ganando un partido. Hace un mes me decían que íbamos a subir a Primera División y yo les decía que lo que teníamos que hacer era seguir trabajando, y no pensar más allá del próximo partido. Hemos tenido un mes muy malo, pero pelearemos hasta el final por que el Burgos esté donde se merece. Nuestro trabajo y nuestra fortaleza mental hará que consigamos objetivos. Si no miramos todos en la misma dirección será muy difícil», continuó el técnico.

Bolo aseguró que no había recibido ningún «ultimátum». «Somos los que somos y pelearemos hasta el final. Nunca Bolo va a bajar la cabeza, ni los brazos. De la primera parte me he equivocado yo, tengo la suficiente humildad para reconocer cuando me equivoco».

¿Su último partido? La mala racha del Burgos CF puede provocar el cese de Jon Pérez Bolo. Los últimos partidos han dejado muy tocado al entrenador y el club ya se piensa seriamente en la opción de cambiar de entrenador. De hecho, ya se están buscando posibles sustitutos, incluso ya salen nombres como el del entrenador argentino Mauricio Pellegrino. El principal interrogante es si esa decisión será inmediata o se da un margen a Jon Pérez Bolo hasta el domingo, con dos partidos por delante, el miércoles en la Copa del Rey ante el Móstoles y el domingo en el feudo del Real Oviedo.