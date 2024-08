Esta noche comienza una nueva temporada de Segunda División, para muchos la más competitiva y difícil de la historia. La llegada desde la Primera División de Granada, Almería y Cádiz; y de Deportivo de la Coruña, Castellón, Córdoba y Málaga completan una categoría de un nivel altísimo, con numerosos equipos históricos y una quiniela por el ascenso y el descenso imposible de acertar. Y entre todos ellos estarán de nuevo el Burgos CF y el CD Mirandés, esta vez con objetivos diferentes. El conjunto de la capital, que rozó la pasada campaña el play off, quiere optar a este privilegio mientras que los rojillos, con numerosos problemas durante la pretemporada, tendrán que sudar y mucho para sellar la permanencia.

Dada su condición de recién descendidos, Almería, Granada y Cádiz parten con la vitola de grandes favoritos para el ascenso. De hecho, sus plantillas son las de mayor valor en el mercado. Pero este valor y sus límites salariales no siempre sitúan a los equipos en las primeras plazas.

El grupo de candidatos a luchar por este objetivo detrás de estos tres equipos es muy larga, con clubes que llevan años peleando por regresar a Primera División. Ahí están el Real Zaragoza, que ha sufrido una profunda reestructuración para evitar sustos de años anteriores; el Real Oviedo y el Real Sporting, que la pasada campaña se quedaron a un paso del ascenso;o Elche y Levante, que vienen después de fallar la pasada campaña y que cuentan con dos nuevos entrenadores en sus banquillos, Eder Sarabia y Julián Calero.

Pero la lista no acaba aquí. El Eibar de Joseba Etxeberria quiere repetir play off pero con un final feliz y el Tenerife, recuperar su prestigio y pelear con los favoritos. Estos son 10 equipos con claras aspiraciones de play off pero hay más, como son el Racing de Santander y el Burgos CF. Ambos lo rozaron la pasada temporada y quieren volver a intentarlo. El conjunto cántabro se quedó fuera en la última jornada mientras que al Burgos CF se le acabó la gasolina en el peor momento, en los cuatro últimos partidos. Cántabros y burgaleses han dado un paso hacia adelante y con una mayor inversión en sus plantillas optarán a meterse en la clase alta de la categoría.

A partir de aquí quedan diez equipos llamados, en teoría, a luchar por una permanencia que esta temporada tiene toda la pinta de ser la más cara de los últimos años. Ya no hay filiales, o equipos de localidades más pequeñas con menos recursos. Hablamos de clubes históricos, con proyectos muy ambiciosos y otros equipos con una larga trayectoria en Segunda División.

Deportivo de la Coruña, Castellón, Córdoba y Málaga son los cuatro recién ascendidos y los cuatro cuentan con un potencial social y económico muy importantes. Más que pelear por la permanencia intentarán codearse con la zona media alta de la clasificación.

Entre los que siguen está el Racing de Ferrol, que tendrá muy difícil repetir su papel de revelación de la pasada campaña.

Albacete, Cartagena, Huesca y Eldense intentarán evitar los agobios de la pasada campaña, con un sufrimiento hasta el último minuto.

Y queda el CD Mirandés. El club rojillo ha tenido enormes dificultades para formar una plantilla, de hecho llega a esta primera cita con lo justo, y sufrirá, como ya le pasó la pasada temporada, para seguir en el fútbol profesional.

(Análisis del Burgos y Mirandés, plantillas y calendario de Segunda, así como la actualidad, los protagonistas y el calendario de Primera, en veinte páginas en la edición impresa de este jueves de Diario de Burgos)