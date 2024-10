Díaz avanza que la reducción de jornada se aprobará de urgencia

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado este martes que la norma que regulará la reducción de la jornada laboral se aprobará como anteproyecto de ley en trámite de urgencia, por lo que se dará cumplimiento al acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar que fija la rebaja de la jornada semanal a 38,5 horas este año y a 37,5 horas en 2025.

"En el trámite parlamentario agilizaremos lo máximo posible", ha afirmado Díaz, que ha subrayado que dicho anteproyecto se presentará una vez se dé por finalizada la mesa de negociación, para lo que ha insistido en que no hay fecha. "Yo no me voy a levantar de esta mesa. Tengo una paciencia infinita (...) Me tomo muy en serio el diálogo social y no le doy carpetazos", ha defendido la ministra.

En todo caso, ha garantizado que se cumplirá el acuerdo de Gobierno para que a 31 de diciembre de 2025 "toda la población asalariada española, con una afectación de más de 12 millones de personas trabajadoras, van a ver reducida su jornada en dos horas y media".

Díaz ha asegurado que si pensara que no hay margen para el acuerdo o que uno de los actores sociales está actuando "de manera extramuros a la buena fe de la negociación", actuaría, pero ha precisado que no cree que esté sucediendo tal cosa.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda ha asegurado que en la última reunión de la mesa de negociación con sindicatos y empresarios "sí hubo avances", pues fue "la primera vez que la patronal española se adentró en el núcleo duro de la negociación".

Así, la ministra se ha mostrado "absolutamente convencida" de que hay posibilidad de acuerdo con los agentes sociales "porque es una de las medidas más sensibles para la ciudadanía española". "No es casual que hasta los votantes de Vox quieran que esta medida se lleve a cabo", ha subrayado.

La vicepresidenta segunda confía en que la próxima reunión de la mesa, prevista para el próximo viernes, se siga avanzando en la negociación con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme.

Díaz ha explicado que hay dos materias "muy sensibles" que está trabajando dicha mesa: el control horario en remoto y en tiempo real, y el derecho a la desconexión digital.

Asimismo, ha explicado que se harán controles horarios específicos para las actividades con jornadas laborales especiales, como la pesca, la siderurgia o el trabajo a turnos. "Esta mesa es como un pequeño pulmón que mira a la España que viene, que tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos, y tiene que hablar del reparto de la productividad, es muy importante", ha remarcado.

La ministra ha insistido en que se han producido avances en la mesa porque el compromiso del Ministerio con las pequeñas empresas para que puedan desarrollar la reducción de jornada es "claro". De ahí el plan de acompañamiento a las pymes que se propuso en la mesa de negociación y que Díaz ve fundamental para que en España no haya trabajadores "de primera y de segunda".

"Yo sé quién tiene reducida la jornada y sé quién no (...). Y sé muy bien el paso, el salto que van a tener que dar esas empresas. Pero lo que queremos es que ya en un país que hoy tiene la media de jornada en 38,2 horas, queremos algo tan sencillo como que la gente del comercio, las mujeres que trabajan en cualquier parte del comercio de nuestro país, también tengan reducida la jornada (...) y la agricultura, que están a la cola de todo esto", ha defendido.