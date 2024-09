Edmundo González aterriza en Madrid para recibir asilo

El avión de las Fuerzas Aéreas Españolas que traslada a España a Edmundo González ha aterrizado en torno a las 16.00 horas en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

A partir de ahora comenzarán los trámites para la petición del asilo cuya resolución, según el Ministerio, "será favorable en aras del compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los líderes políticos".

González, que viaja acompañado por su esposa y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, ha sido recibido por la secretaría de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha lanzado un mensaje de agradecimiento a todos los profesionales de su Ministerio y del Ministerio de Defensa que han hecho posible que Edmundo González esté en España.

"España está comprometida con la democracia y los derechos humanos en Venezuela", ha escrito en su cuenta de la red social X.

La acogida de Edmundo González, a quien España va a dar asilo a petición propia, no cambia la postura del Gobierno de no reconocer la "supuesta victoria" de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio mientras no se presenten las actas y de apostar por el diálogo entre venezolanos para encontrar una solución.

Más de un mes en la Embajada de Países Bajos

Edmundo González salió de Venezuela en un avión de la Fuerza Aérea española tras permanecer un tiempo en la residencia de la Embajada de España" en Caracas.

El dirigente opositor estuvo más de un mes refugiado en la Embajada de Países Bajos en Caracas antes de ocultarse en la residencia del embajador español y poner rumbo a España, ha desvelado el Gobierno neerlandés este domingo.

Albares ha podido hablar este domingo con el candidato opositor, quien le "ha trasladado su agradecimiento hacia el Gobierno y hacia España", mientras que él le ha reiterado "el compromiso del Gobierno de España con los derechos políticos, la libertad de expresión y manifestación y la integridad física de todos los venezolanos".

"La posición del Gobierno de España no cambia en absoluto con respecto a lo que era anteriormente a la salida de Edmundo González", ha recalcado Albares, según las declaraciones facilitadas desde su departamento.

Así, ha vuelto a exigir la publicación de todas las actas electorales para su verificación y ha recalcado que el Gobierno no va a reconocer "ninguna supuesta victoria si eso no se puede hacer". Igualmente, ha puntualizado que "España va a estar siempre ahí para favorecer el diálogo y la negociación entre el Gobierno y la oposición para conseguir una salida que tiene que ser pacífica y genuinamente venezolana entre venezolanos".

En cuanto a la eventual reacción del Gobierno venezolano, el ministro ha insistido en que el Ejecutivo ha dejado muy claro que todo lo que hace es "en favor de Venezuela y del pueblo venezolano", de ahí la apuesta por el diálogo entre las partes.

Por último, Albares no ha descartado que otros opositores venezolanos puedan seguir los pasos de Edmundo González. "España no va a cerrar la puerta nunca a ningún venezolano", ha subrayado, recordando que ya hay más de 100.000 acogidos con un estatuto especial.