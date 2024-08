A 15 kilómetros de Burgos y sin apenas cobertura

En vez de evolucionar, los vecinos de Humienta han retrocedido tecnológicamente en el tiempo y sus móviles pasan la mayor parte del tiempo sin cobertura ni datos, solo con llamadas de emergencia, lo que obliga a las familias de los 8 niños que residen todo el año a marcharse a Burgos capital todas las tardes para poder hacer la tareas o exponerse incluso al fracaso escolar, como asegura Arancha que le ha ocurrido a uno de sus tres hijos. «Ha suspendido una asignatura porque no le llegan las tareas digitales y al día siguiente se encuentra con que tiene un 0», se lamenta.

«Antes no es que fuera una maravilla pero había cobertura», aseguran los vecinos que han acudido a la llamada -a voces- del teniente de alcalde, Norberto García, para explicar unos problemas que se han incrementado desde que se desconectó una torreta hace 3 años. «Llevo un año en el cargo y ya solo me falta cortar la carretera. He hablado con la Junta, la Diputación, las compañías.... Da igual», se queda desesperado. Como técnico de Cruz Roja ha tenido que colocar un amplificador en la zona alta de su vivienda para buscar el servicio.

Jésica podría teletrabajar, como asistente social, pero no se atreve. «No me arriesgo y menos cuando tengo una llamada importante. Solo vengo en verano y veo las limitaciones que tiene la gente todo el año», apunta, para explicar que dentro de su casa la cobertura es nula.Y sufre cuando su padre se queda en el pueblo. «Cada vez que dice que viene a Humienta él solo yo tiemblo, porque llamo y llamo y sale apagado». Y cuando necesita algo urgente, empieza la ronda por los vecinos, 3 o 4 hasta que consigue alguno que dé tono, y atienda.

