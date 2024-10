Desde que se aprobó el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hace casi dos décadas, en la ciudad del Ebro ha habido muchos cambios. Sin embargo, una cosa se mantiene inmutable: el amor de sus habitantes por el Club Deportivo Mirandés. Su feudo, su hogar, se encuentra en una ubicación diferente a la que se proyectó allá por 2005, pues la normativa municipal preveía que el Estadio de Anduva se desplazara hacia el este y dejara su lugar a altos bloques de edificios. Eso no ha ocurrido, ni parece que vaya a pasar. Al menos, no materializaría si dependiera del entorno rojillo o de los partidos que componen la oposición en el Ayuntamiento.

El presidente de la peña Jóvenes Jabatos, Gonzalo Guinea, reconoce que «debe cumplirse con aquello que dicen los planos y normas municipales, pero a día de hoy esto se ve muy difícil y supondría más problemas que ventajas», por lo que cree que «lo más cómodo y fácil para los aficionados es dejar las cosas como están». Entre el listado de inconvenientes que traería un cambio de ubicación de Anduva, incluye que «podría complicarse el tema de los terrenos, algo que se ha visto recientemente con el suelo de la grada supletoria porque no es del club ni delAyuntamiento», a lo que añade que «si se hace un estadio nuevo podría haber otros problemas, como las cuestiones de los tiempos, de dónde se jugaría o quién nos cedería el campo mientras se construye el otro».

Guinea, además, explica que «también hay un factor sentimental» para mantener la actual ubicación, aunque opina que «estas cosas con el tiempo se pueden llegar a superar y además tampoco estaríamos hablando de irnos a La Picota». En la otra peña rojilla, el Komando Kemando, mantienen una posición similar, ya que su portavoz, RubénTorres, destaca que «sentimentalmente es mejor que Anduva se quede donde está». Eso sí, en su caso añade que «para cumplir con el Plan General, en realidad, bastaría con hacer pequeñas modificaciones en el estadio, como quitar el fondo sur porque ahí se supone que iría una carretera».

Pese a ello, a Torres no le convence esa idea, pues opina que «sería una chapuza». Tampoco ve viable «hacer un campo nuevo por completo». Es decir, la opción más «lógica» que perciben en elKomandoKemando pasa por adaptar el Plan General de Ordenación Urbana a la realidad y que, por ejemplo, «en el mapa figure una carretera más estrecha o que pase por otro sitio». La necesidad de renovar este desfasado documento la comparten varios políticos, como el del edil de Urbanismo, Guillermo Ubieto, que desea cambiar la normativa durante este mandato.

En ese listado de apoyos también está el portavoz delPP, Sergio Montoya, quien opina que «es necesario tener un documento para la convivencia del estadio con el futuro desarrollo de la ciudad» porque cree que «no vamos a cambiar el campo a estas alturas de la historia». Precisamente, el líder popular considera que la actualización del PGOU se debería «ligar» a otro proyecto que está de plena actualidad: la nueva grada de tribuna presentada por el club a finales del año pasado. El edil de la oposición destaca que su formación defiende esa iniciativa «a toda costa y es un proyecto que se tiene que acometer». Es más, destaca que la ciudad está «ante una oportunidad transformadora, impulsada por el Mirandés y debe aprovecharse de la mano de un cambio en el Plan o adaptándolo a las necesidades».

Esa postura no está muy lejos de la de Vox, el grupo minoritario de la oposición.Su portavoz, Miguel Ángel Arbaizar, dice que «en el Plan viene que hay que cambiar la ubicación de Anduva, pero es imposible porque el Ayuntamiento no tiene ese dinero». En este sentido, el edil recuerda que «como su nombre indica, es el Estadio Municipal de Anduva», de ahí que por mucho que él «no sea partidario de dar dinero público a actividades privadas» cree que se debe ayudar al club para mejorar las instalaciones porque «es el activo que más atrae a la ciudad, y si hoy se juega un partido la gente que viene de fuera se mojaría y no tendría ni baños».