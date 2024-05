El XI ideal de LaLiga

LaLiga 23/24 quedará en el recuerdo, a pesar de que a la última jornada se llegara con todo decidido, por dos principales equipos que animaron la competición: el imparable Real Madrid de Carlo Ancelotti, que apenas encontró oposición durante 38 jornadas, y, sobre todo, el Girona de Míchel Sánchez, revelación de los últimos años en el fútbol nacional que saboreó el liderato durante los primeros meses del curso y que acabó con una histórica clasificación para la Liga de Campeones. Por todo eso, estos dos combinados son los principales protagonistas del once ideal del torneo nacional en su edición 23/24.

Pese a lo comentado anteriormente, el mejor portero del campeonato no milita en ninguna de las formaciones mencionadas. Es del Athletic, el flamante campeón de Copa del Rey que, además, se metió en la Liga Europa. Unai Simón quizá ha cuajado su temporada de consagración, comandando una defensa granítica que confeccionó Ernesto Valverde y dejando para el recuerdo actuaciones como las del Coliseum ante el Getafe. La Eurocopa con España puede acabar poniéndole la guinda a su gran año.

En los laterales figuran dos futbolistas criados en la cantera merengue. Dani Carvajal que, desde hace muchos años, ha logrado encontrar la regularidad en su juego en la ausencia de lesiones y en un rol más ofensivo y de protagonismo interior que le ha dado Ancelotti esta campaña. Al otro lado está Miguel Gutiérrez, que hizo las maletas y abandonó Chamartín en busca de oportunidades en Montilivi y lo que se encontró fue su despegue hacia la más absoluta élite.

En el centro de la defensa no podía faltar Antonio Rüdiger. Aunque a comienzos de temporada partía en clara desventaja, las lesiones de Militao y Alaba le trasladaron directamente a una titularidad que ha agarrado con fuerza para convertirse en el verdadero mariscal de campo de los merengues. Su pareja es Dani Vivian, el central del Athletic que ha postulado como el gran titular para Valverde y seleccionable para Luis de la Fuente con la selección absoluta.

Pasando al centro del campo, en la ubicación más retrasada aparece un 'viejo rockero', pero incombustible como Toni Kroos, cuya batuta no se rompe y sigue dirigiendo con maestría y belleza al gran campeón de LaLiga. Y es que este curso ha contado como socio a un Jude Bellingham que, en su primer curso en España, ha deslumbrado como un centrocampista total, capaz de ser sacrificado, organizar y, sobre todo, demostrar voracidad en la delantera.

Isco se ha ganado a pulso aparecer en el otro interior. De la mano de Pellegrini, que lo pidió para su Betis, ha vuelto a sonréir a base de acumular premios al jugador del partido mientras ayudaba al equipo a meterse de nuevo en Europa. Una pena que acabara el año lesionado.

Savinho tampoco podía faltar en uno de los extremos por la frescura que ha aportado a los ataques del Girona, como tampoco su compatriota Vinícius, en su gran campaña de consagración como un jugador total tanto en la banda como por dentro.

Para culminar el ataque, Artem Dovbyk. El ucraniano adelanta en este aspecto a Alexander Sorloth por el mérito que tiene lo que ha hecho llegando como un desconocido y sin haber jugado antes en LaLiga. El ariete no lo habría conseguido si no es por Míchel Sánchez, sin duda, el mejor entrenador de todo el ejercicio 23/24. El madrileño ha hecho de una particular forma de jugar el sello de la gran revelación de un campeonato muy previsible salvo por lo de Montilivi.