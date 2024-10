El PP insta a Sánchez de "sacar sus manos" de RTVE

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido este miércoles en el Congreso al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "saque sus manos" de instituciones como RTVE, pues considera que "utilizar" instituciones como ésta no servirá para "tapar su corrupción" porque, según ha dicho, "a estas alturas ya nada va a salvar" al Gobierno.

En su réplica en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, no ha aludido a ese decreto sobre RTVE pero ha subrayado que es el PP quien "no tiene respeto a la institucionalidad" como lo demuestra, a su juicio, el plante en Moncloa de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al presidente del Gobierno.

"No le tienen respeto a la institucionalidad, al punto de que una presidenta de la Comunidad de Madrid se niega a acudir, en un hecho sin precedentes, a una cita con el presidente del Gobierno. Insumisión institucional en lo que ustedes practican con la Fiscalía, con el Tribunal Constitucional, ahora con la Presidencia del Gobierno. Respeten las instituciones, respeten la democracia y al Gobierno legítimo", ha demandado Montero a la bancada del Grupo Popular.

Gamarra: "11 ministerios salpicados por corrupción"

Gamarra ha afirmado que los españoles "sufren" las consecuencias del "desgobierno" de Sánchez, con "la vivienda más inaccesible que nunca, los trenes un auténtico caos y la cesta de la compra que sigue subiendo".

Además, ha recalcado que "sufren también el deterioro de la democracia que ustedes están provocando". "Saquen sus manos de RTVE, de la Fiscalía General, de la Abogacía del Estado, dejen de utilizar las instituciones para tapar su corrupción. A estas alturas ya nada les va a salvar", ha demandado.

A renglón seguido, Gamarra ha asegurado además que "uno de los legados más perversos" del Gobierno de Sánchez será "la normalización de lo anómalo". "Ni la política de seguridad debería ser entregada a Bildu, ni los Presupuestos Generales del Estado deberían ser intercambiados por presos terroristas, ni un fiscal general imputado debería ser respaldado, ni la corrupción generalizada debería ser asumida", ha señalado.

Así, ha recalcado que el Gobierno "tiene en estos momentos 11 ministerios salpicados por corrupción, uno de ellos el Ministerio de Hacienda". Dicho esto, ha citado el rescate de Air Europa asegurando que la SEPI lo financió "en unas circunstancias altamente sospechosas".

"Sospechoso por su celeridad. Apenas tardó usted dos meses en aprobarlo, la media del resto de los rescates, un año. Sospechoso por sus padrinos. Según consta en el informe de la Guardia Civil, hay conversaciones entre el entonces ministro, señor Ábalos, con su vicepresidente de la SEPI", ha avisado Gamarra.

Montero acusa al PP de practicar una "política basura"

Por eso, Gamarra ha pedido a Montero aclarar si puede "garantizar la limpieza del rescate de Air Europa" y le ha dicho que sus "silencios" la "delatan" en este tema. "¿Será éste el motivo por el que usted también está tan nerviosa por el misterioso contenido del pendrive del señor Ábalos?, ha interpelado.

En su réplica, Montero ha presumido de que el FMI eleve las previsiones de crecimiento para España y ha afeado al PP que no quiera hablar de los problemas "cotidianos" que preocupan a los ciudadanos y se dedique a practicar "la política del fango y la política basura".

"Por mucho que ustedes vociferen, España va bien, la economía tiene un dinamismo como nunca se había conocido y ustedes expresan una absoluta frustración porque no tienen proyecto político para este país", ha proclamado, para concluir que el Gobierno ha actuado con "contundencia, transparencia y con colaboración con la Justicia".

Bravo: Montero tiene una cátedra en "mirar para otro lado"

Después ha tomado la palabra el portavoz de Economía del PP, Juan Bravo, quien asegurado que Montero tiene una "cátedra" en "mirar hacia otro lado", recordando que también estuvo "en el Gobierno de los ERE y no sabía nada".

"Del rescate de las líneas aéreas no sabía nada. De la compra de mascarillas en su Ministerio y en el del señor Illa, usted no sabía nada. Hacienda, que debe vigilar por el dinero público y no sabía nada", ha exclamado.

Según Bravo, si eso ocurrió y "no sabía nada", "debe dimitir por no cumplir su labor". "Si esto ocurrió, lo sabía y lo tapó, debe dimitir porque no nos merecemos un Gobierno corrupto", ha espetado a la ministra.

La vicepresidenta ha contestado a Bravo que lo que ha dicho es "falso" y le ha preguntado si él "pagó 60 millones de los ERE en el periodo que fue consejero de Hacienda". "Se lo digo yo, sí, 60 millones de euros", ha exclamado. Es más, le ha pedido aclarar si "le hicieron un informe a medida para que pudiera cobrar en la Junta de Andalucía un sobresueldo de más de 60.000 euros" y si "ascendió al funcionario que firmó ese informe hecho a medida".

Es más, Montero le ha recordado si, dado que es "inspector de Hacienda", le comentó a Ayuso que "una persona no puede cometer delitos fiscales con facturas falsas, no puede deducirse en las empresas la compra de un rolex, de un saxofón o de un viaje", gastos que "son absolutamente impropios y que son privados". Dicho esto, le ha aconsejado no dar "lecciones" al PSOE.

Fúnez: Un decreto en RTVE para "pagar" a los independentistas

También la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha sacado a relucir los presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno y ha afirmado que "la mentira y la corrupción son los hilos conductores del sanchismo".

"Son 11 ministerios implicados, es un fiscal general del Estado investigado, son también un reguero de altos cargos salpicados por la corrupción y son dos pendrives con información personalísima o, como dijo Koldo, que guardan algo muy gordo. Y son muchos contratos y rescates dudosos", ha aseverado.

En este punto, Fúñez ha aludido también al rescate del Air Europa con "un fondo específico de la SEPI que controla y depende directamente" de la ministra de Hacienda. A su entender, ese rescate de "uno de los mayores éxitos de la trama sanchista" porque "fue el más costoso" y "el más rápido".

"Yo creo que un éxito de ese calibre estoy convencida de que lo habrán incorporado en esa serie de éxito, la de las 'Cuatro estaciones' protagonizada por el matrimonio Sánchez-Gómez. El caso Sánchez es el mayor caso de corrupción de España, porque es el de un Gobierno contra el Estado, contra los jueces y contra la prensa", ha aseverado.

Además, Fúnez ha criticado el decreto aprobado por el Gobierno para "controlar" RTVE y ha dicho que busca "para pagar los votos de sus socios independentistas". "Si toda corrupción es deleznable, la que afecta al Estado además es peligrosa, pero pierdan la esperanza porque los españoles con sus votos, más pronto que tarde, se lo impedirán", ha dicho a Montero.

Montero, sobre Air Europa: "No hay caso"

En su réplica, Montero ha afirmado que en Air Europa "no hay caso" y ha añadido que así lo han dicho los tribunales". Es más, ha destacado que esa ayuda está "auditada por el Tribunal de Cuentas, la Intervención General y por la propia Comisión de Conformidad".

A renglón seguido, la vicepresidenta del Gobierno ha reiterado sus palabras de "tolerancia cero" frente a la corrupción, "venga de donde venga, afecte a quien afecte", de forma que "si alguien lo ha hecho, que lo pague". Dicho esto, ha acusado al PP de nuevo de "avivar el fuego de la corrupción" "con noticias falsas" dentro de una estrategia que, a su juicio, busca "ocultar que la economía de España va como un tiro".