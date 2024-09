El próximo 26 de septiembre por fin se hará realidad el lanzamiento de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, la primera aventura canónica de The Legend of Zelda protagonizada por la princesa homónima. Es sobre todo una una aventura de puzles, pero también con acción, que presenta un Hyrule resquebrajado que el jugador debe navegar utilizando el ingenio. Cuando en el reino aparecen unas brechas que se tragan a los habitantes e incluso secciones enteras del mundo, Link no está para salvar la situación. El espadachín ha sido atrapado en una de esas grietas, al igual que el Rey de Hyrule, quien ha sido sustituido por un impostor.