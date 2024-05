"Los agricultores no son una gestoría. Hay que reducir burocracia"

Tiene las ideas muy claras. España se juega «mucho» el próximo 9 de junio en las elecciones europeas y considera fundamental defender los intereses de un sector, el primario, que, en su opinión, ha sido despreciado por el socialismo. La cabeza de lista del PP, Dolors Montserrat, apuesta por retrasar más allá de 2035 la prohibición de los motores de combustión, defiende una política migratoria mucho más controlada y ordenada y aboga por eliminar los impuestos a los jóvenes que acceden al mercado laboral durante los primeros cuatro años para que no tenga que abandonar España. La que fuera ministra de Sanidad cree que el Gobierno de Sánchez «solo impone, sin dar alternativas», acusa al presidente de tapar sus vergüenzas -amnistía y corrupción- en cada campaña, sobreactuando -como cuando se tomó los cinco días de reflexión- y abriendo crisis internacionales artificiales. La catalana se muestra convencida de que el presidente regalará a Puigdemont la Generalitat solo por «mantenerse en el poder».

El PP tiene un nuevo examen en las urnas el próximo 9 de junio. ¿Cuáles son las expectativas de su formación?

Nosotros salimos a ganar. Somos ya la fuerza mayoritaria en el Parlamento Europeo y queremos seguir defendiendo el Estado de derecho y, sobre todo, los problemas reales de la gente. El campo, la industrialización, la competitividad de nuestras empresas y la creación de empleo de calidad. Queremos evitar que nos sigan asfixiando con impuestos y tenemos una apuesta clara por la juventud, que es la gran abandonada del Gobierno de España y a los que hay que ayudar.

El último CIS les sitúa por debajo del PSOE. ¿Confían en revertir esta encuesta?

El CIS, como tantas otras instituciones del Estado, como RTVE, la propia Fiscalía o el Centro Nacional de Estadística, es una entidad más que manosea el PSOE. Hoy en día no podemos tener a un director del CIS que no trabaja para todos los españoles, sino que lo hace para el PSOE pese a pagarle con nuestros impuestos. Están utilizando el CIS para los intereses de Ferraz. Ya hemos visto cómo en los dos últimos años el PP, tanto en las municipales como en las generales y en las elecciones autonómicas, hemos ganado y hemos incrementado exponencialmente nuestros apoyos. Los ciudadanos españoles están cada vez más cerca de una fuerza política que no construye muros entre la sociedad, sino, al contrario, que gobierna para todos desde el interés general.

¿Sería un fracaso quedar por detrás de los socialistas?

Estoy convencida de que vamos a ganar. Estamos yendo a todos los rincones de España explicando nuestro programa que se basa en la defensa con firmeza del interés general y en solucionar los problemas reales de la gente. El 70 por ciento de los ciudadanos en España están gobernados por el PP y a la ciudadanía le sienta bien cuando gobernamos. ¿Por qué? Porque estamos en lo que verdaderamente importa y, sobre todo, porque defendemos el respeto a la ley. Fuera de la ley solo hay totalitarismo.

Existe cierta desafección entre la sociedad con esta nueva cita con las urnas. Parece que la abstención podría ser alta. ¿Qué le diría al ciudadano sobre la importancia de esta cita electoral?

España se juega mucho en Europa. El destino de España no sólo se decide en unas elecciones municipales, autonómicas o generales. El destino de España también se juega en Europa. En esta cita electoral nos jugamos frenar la deriva de Sánchez que ha roto la igualdad entre españoles y manosea las instituciones que son de todos para su único interés. Es importante aglutinar el voto en el PP para ser lo más influyentes que se pueda en torno a las políticas que marcan el devenir de Europa y de España.

Estamos en una tierra donde el sector primario es de enorme importancia. Este año han sido numerosas las movilizaciones en contra de las exigencias de la Política Agraria Común. ¿Qué soluciones plantean desde el PP?

Lo primero es luchar contra la burocracia. Los agricultores no son una gestoría y hay que reducirles los trámites burocráticos, flexibilizando todas las exigencias que vienen desde Europa. No podemos permitir la competencia desleal. No puede ser que nos entren productos de terceros países que no tengan las mismas exigencias que tienen nuestros agricultores. Hay que controlar bien nuestras fronteras cuando entran este tipo de productos para que se cumplan las mismas exigencias. El PSOE ha abandonado totalmente al campo y nosotros siempre hemos defendido a este sector. Queremos defender también una mejor PAC, la de ahora es de mucha menor cuantía y mucho más restrictiva, destinando mucho dinero a luchar contra el cambio climático y no a modernizar nuestras explotaciones. Otro de los temas que nos preocupan es el de la sequía. Estamos en el sur de Europa y nosotros apostamos por un plan de agua europeo, donde el comisario europeo tenga también las competencias hídricas. Tenemos que utilizar fondos europeos para luchar contra la sequía, apostando por infraestructuras hídricas. Nos preocupa y nos ocupa la controversia que existe con el lobo. Hay que proteger a los ganaderos.

El sector de la automoción también es clave en nuestro país. Usted, como ya ha comentado, apuesta por posponer la prohibición de los motores de combustión más allá del 2035. ¿Cuál es su propuesta?

Desde el PP europeo votamos en contra de la prohibición de los motores de combustión en 2035. El PSOE, sin embargo, votó a favor de esta prohibición. Tenemos un Gobierno que solo impone y no da alternativas. Nosotros no estamos en contra del coche eléctrico, pero puede haber más opciones en el mercado. Podemos continuar teniendo el motor de combustión con combustibles sintéticos. El PP defiende posponer esta fecha límite del 2035. España es el segundo país en producción de coches en Europa. Si una de las alternativas es el eléctrico, el Gobierno de España tendría que apostar por ello para no perder posiciones. Tenemos que ayudar a nuestro sector de la automoción, porque corremos el riesgo de perder empleo y competitividad. Actualmente en España ha bajado la comercialización de coches eléctricos. ¿Qué familia puede adquirir un coche eléctrico? Y también vemos que no tenemos electrolineras. Un país como Portugal, con solo nueve millones de personas, tiene más que nosotros y estamos a años luz de Francia o Alemania. Es compatible que convivan los dos modelos; eléctrico y combustión.

¿Apuestan por continuar con la agenda 2030?

En el 2019, que todavía no había sufrido una pandemia, ni había estallado la guerra de Ucrania, nos comprometimos a alcanzar unos objetivos. Pero es evidente que no podemos tratar de conseguir esos objetivos como si no hubiera pasado nada en Europa. Desde el PP siempre decimos que luchamos contra el cambio climático, pero no lo hacemos ni desde el negacionismo, ni desde el sectarismo ideológico de la izquierda, que solo quiere criminalizar al campo como si fueran ellos los culpables del cambio climático. Nuestra apuesta es la flexibilización, la de suspender hasta superar las crisis. El PP ha sido quien ha frenado la directiva de fitosanitarios, que querían prohibirlos, teniendo en cuenta que en España llegamos a los 40 grados y hay muchas plagas. Parece que desde el PSOE quisieran que desaparezca el sector primario y agroalimentario. Los últimos tres años hemos perdido 138.000 puestos de trabajo agrario en España y en la última década, medio millón de hectáreas cultivadas. Esto no nos lo podemos permitir porque el sector primario es un eje estratégico que hay que defender con firmeza.

La ley de amnistía quedará aprobada este jueves en el Congreso. La UE ha seguido muy de cerca esta norma que perdona los delitos del denominado procés. Aun así el Constitucional tendrá la última palabra. ¿Van a seguir batallando desde Europa para evitar que se aplique?

Por supuesto. Vamos a seguir denunciando la deriva de Sánchez para frenar esta ley, una ley de amnistía que rompe con la igualdad de los españoles y concede impunidad y privilegios a unos pocos. Es más, se entrega el código penal a un prófugo de la Justicia para que borre la sedición, se rebajen los delitos de corrupción, cuando desde Europa nos indican que ampliemos las penas… El PP va a ser el freno a esta amnistía, pero, para poder serlo, cuanto más respaldo tengamos, más posibilidades habrá de hacerlo, porque tendremos más influencia. No hay nada más radical en Europa que entregar la gobernabilidad a un prófugo y hacerle una ley a medida. Es infame. Ya hemos conseguido desde el PP que desde la comisión europea se esté vigilando a España y se está examinando y valorando el proyecto. Y cuando esté aprobado, la comisión también podrá actuar. La aprobación de este jueves responde al interés de Sánchez de mantenerse en el poder.

El tema de la inmigración también está en el centro del debate político en Europa. ¿Por qué modelo apuesta el PP?

Las fronteras españolas son las fronteras del sur de Europa y es una cuestión que se debe discutir desde Europa. Después de 10 años de discusión, se ha conseguido aprobar el Pacto migratorio europeo, que se basa en una inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo de los países que los reciben. También hay una clara apuesta por luchar contra las mafias que utilizan este drama humano y una marcada apuesta por llevar a cabo una cooperación con los terceros países, con el objetivo de que los jóvenes no tengan que coger un cayuco y tengan oportunidades en su país. Asimismo, queremos reforzar la defensa de nuestras fronteras, dotando de más instrumentos a las Fuerzas de Seguridad del Estado, implantando mecanismos con la huella digital o el reconocimiento del iris para que sea Europa la que decide los que pueden entrar y no las mafias.

¿Si un inmigrante delinque y reincide, están a favor de su expulsión?

Aquel extranjero que venga a España a delinquir no será bienvenido y se le tendrá que expulsar. Así de claro.

Otro asunto de vital importancia es la tasa de paro de los jóvenes en España. El talento emigra debido a la falta de oportunidades y al bajo nivel de los salarios. ¿Cuál es la apuesta del PP para cambiar esta situación?

En el año 2022 medio millón de ciudadanos se fueron de España, buscando otras oportunidades, de los que una tercera parte eran jóvenes, lo que deja claro que son los grandes abandonados del Gobierno socialista. No sólo uno de cada cuatro no tiene empleo, sino que en los últimos tres años los jóvenes han empobrecido un 25 por ciento. Son ellos los que tienen más empleo precario. Tenemos que ayudarles para que se puedan emancipar y puedan llegar a final de mes. Nuestra propuesta es que vamos a eliminar los impuestos durante los primeros cuatro años de trabajo del joven que salga de la universidad y de la FP y entre al mercado laboral. Esta medida supone en torno a 9.000 euros que servirán para alquilar un piso, emprender, formar una familia. Vamos a poner el dinero en el bolsillo de los jóvenes para que puedan tener un proyecto vital.

El Gobierno de España ya ha anunciado que reconocerá mañana a Palestina como Estado. ¿Cómo ven desde el PP esta postura que, según dicen las encuestas, apoyaría la mayoría de los españoles?

Todas las políticas internacionales siempre se han decidido con consenso, con el partido de la oposición y en el Parlamento español. También, en Europa, todas las políticas internacionales siempre se han hecho con consenso por los 27 países de la UE. Podemos poner el ejemplo de la guerra de Ucrania. La respuesta de Europa en cuanto a este conflicto siempre ha sido desde la unión. Sánchez ha tomado la decisión de manera unilateral, sin consensuarlo ni dialogarlo con la oposición en España ni con las instituciones europeas. Nos tenemos que preguntar por qué ha ido por libre. Ha ido por libre porque quiere tapar sus vergüenzas en campaña, que son la corrupción y la ley de amnistía. Nosotros desde el PP lo que exigimos es un alto el fuego, la desaparición de Hamás, que regresen todos los rehenes, permitir la llegada de ayuda humanitaria y, una vez que se logre esto, que Europa haga de mediador y haya un reconocimiento de los dos Estados. Pero previamente se deben dar estas condiciones. Todo nuestro apoyo al pueblo israelí y al pueblo palestino.

El choque diplomático con Argentina también ha estado de actualidad en la última semana. ¿Cree que la reacción del Gobierno ha sido desproporcionada?

Quien abre un conflicto con Argentina es el Gobierno de Sánchez, por boca del ministro Óscar Puente y Sánchez la continua. Es una sobreactuación, igual que con el reconocimiento de Palestina como Estado, para tapar sus vergüenzas. La corrupción que cerca su partido y su entorno familiar por la ley de amnistía que van a aprobar. Este conflicto es la segunda parte de lo que ya vimos; la cartita y la reflexión de cinco días que utilizó en las catalanas y ahora la utiliza para las europeas.

El auge de los populismos y la extrema derecha son una evidencia en Europa. ¿Seguirá esa tendencia?

Cuando empezamos la pasada legislatura en Europa en 2019, de los 27 estados miembros había cinco primeros ministros del PP europeo y ahora somos 13. Si miramos España, prácticamente igual. Hemos pasado de cinco comunidades autónomas a gobernar en 14. Nosotros somos un partido europeísta, reformistas, que gobernamos desde la centralidad y vemos que cada vez se acerca más gente a nuestro partido. Cada vez apoya más gente a nuestros gobiernos. Vamos a ver el día 9 de junio qué decide la gente, pero los que realmente hemos crecido somos nosotros. La gente se está cansando de este muro que ha construido Sánchez, donde en una parte están él y sus palmeros y en la otra, el resto de la sociedad. La ciudadanía se está uniendo al sentido común y a un partido que une a la sociedad.

¿Podría pactar el PP Europeo con Meloni como sugirió Von der Leyen?

El PP es ahora la fuerza mayoritaria en Europa y espero y deseo que lo sigamos siendo. Nosotros tenemos nuestro plan para Europa, tenemos nuestro programa y todo aquel que se quiera sumar es bienvenido. Fuera de eso todo son líneas rojas.

Usted que ha estado moviendo los hilos de la campaña del PP en Cataluña. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cómo y quién formará gobierno?

El que tiene las llaves de Moncloa es Puigdemont y Sánchez quiere mantenerse en Moncloa, aunque sea agonizando, por eso le va a entregar la Generalitat a Puigdemont. Ya sé que mucha gente lo duda, pero lo va a hacer para mantenerse en el poder, porque depende exclusivamente de sus siete diputados. No hay que olvidar que Sánchez fue el que dijo que jamás iba a entregar la gobernabilidad de España a los independentistas, tampoco iba a pactar con Bildu, que no iba a dormir tranquilo con Podemos en el Gobierno… Todo lo que dice durante las campañas lo incumple cuando acaban. Los independentistas son insaciables con sus demandas, pero Sánchez también es insaciable con el poder. Lo próximo que pedirán será el referéndum y, si Sánchez lo necesita para mantenerse en el poder, se lo dará.