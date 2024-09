¿Psicólogo o psiquiatra?

En España, el 82 por ciento de la población admite que todo el mundo, incluyendo ellos mismos, pueden experimentar o desarrollar trastornos mentales. Cada año son millones las personas que se plantean la necesidad de acudir a un especialista que les ayude a superar los momentos difíciles que están viviendo. No obstante, aún existe mucha confusión a la hora de determinar cuál es el profesional adecuado para cada caso

En primer lugar, ¿quiénes pueden ejercer la psicología?

Solo pueden ejercer como psicólogos y psicólogas los licenciados o graduados en Psicología. Aunque parece una redundancia, aclaramos este hecho porque hay muchas personas que utilizan este término de forma ambigua y fraudulenta y dicen que hacen psicoterapia o terapia, aunque no son ni psicólogos, ni psiquiatras, ni psicoterapeutas.

Cuándo ir al psicólogo:

Pueden acudir al psicólogo quienes no se encuentren bien consigo mismos, con lo que sientan o lo que hagan. Nuestras consultas están llenas de personas que tienen crisis de ansiedad, estrés, depresión, baja autoestima, miedos, fobias, inseguridad en sus relaciones, conflictos con su pareja o con sus hijos, dificultades para expresar sus pensamientos o emociones, sentimientos de inferioridad, cansancio excesivo... Personas que no saben cómo abordar sus problemas o se sienten incapaces de hacerlo.

Como expone Vicente Prieto, director técnico de nuestro centro, cuando una persona siente que no dispone de recursos para enfrentarse a las situaciones que le preocupan, cuando teme que los problemas le desborden, cuando muestra dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás, cuando no controla sus emociones y no es suficiente el apoyo de las personas de su entorno, en esos momentos debe plantearse la necesidad de acudir a un psicólogo.

También deberán ir al psicólogo los padres que se sienten perdidos con la educación y la evolución de sus hijos, bien por problemas de aprendizaje o por dificultades en su conducta.

¿Y el psiquiatra? ¿Cuáles son las principales características?

El psiquiatra es el especialista en la rama de la medicina que se ocupa del diagnóstico, estudio, prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos psíquicos. Su campo más claro de intervención son las enfermedades mentales, en las que se ha demostrado científicamente que los sujetos tienen una alteración neurobiológica.

En estos casos, los pacientes sufren una fuerte desestructuración que les impide desarrollar su vida cotidiana y llevar una existencia ordenada. Normalmente, son los familiares o entorno los primeros en darse cuenta de estas alteraciones.

Para el doctor García-Camba, el psiquiatra y el psicólogo son profesionales complementarios, aunque con diferentes perfiles debido a su formación. «Solo el psiquiatra puede prescribir psicofármacos cuando están indicados. Las actividades terapéuticas del psiquiatra y del psicólogo nunca son excluyentes y, por el contrario, en muchos casos son complementarias, proporcionando al paciente una asistencia de mayor calidad».

Afortunadamente, hoy, los psiquiatras y los psicólogos en muchas ocasiones forman parte del mismo equipo; son profesionales que, con fuerza y con determinación, intentan conseguir que las personas alcancen el equilibrio emocional que necesitan para vivir.

¿A qué profesional debemos ir?

A veces será suficiente con acudir a uno u otro en función de las características del caso a tratar. Ellos intentarán resolver el problema que está condicionando la vida de la persona que solicita su ayuda. En otras ocasiones, la solución implicará el trabajo conjunto y coordinado de ambos profesionales.