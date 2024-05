'First Dates Hotel' comienza sus grabaciones con Carlos Sobera

Buscar el amor en un entorno idílico, cerca del mar y con atractivas propuestas de ocio para conocer mejor a la persona con la que compartirán cita en el programa después del primer encuentro: este es el objetivo de los solteros que protagonizarán First Dates Hotel, la nueva versión del formato First Dates que Mediaset España prepara para emitir a lo largo del próximo verano.

Este nuevo programa, que Mediaset España produce en colaboración con Warner Bros. ITVP España, ha comenzado sus grabaciones hace unos días en una romántica localización de la localidad alicantina de Moraira y contará con Carlos Sobera como anfitrión y flamante director del hotel.

El staff de este nuevo dating estará integrado por la presentadora, modelo e influencer Lidia Torrent, que regresa a la familia de First Dates con la misión de dar la bienvenida a los solteros en la recepción del hotel, ayudarles a hacer el check in del amor y recordarles que las flechas de Cupido vienen con todo incluido.

En la plantilla también figuran el actor y modelo Adrián Pedraja, que ejercerá como barman y será testigo de las primeras miradas e impresiones de los daters nada más conocerse; la actriz Arianna Aragón y la cantante e intérprete Rocío de Porres, Rolita, que serán las encargadas de atender a los solteros durante sus citas y llevar a sus mesas los exquisitos manjares del amor junto a Sergio López, DJ Keko, que tendrá un doble cometido: será camarero y pondrá la ambientación musical al programa como DJ.

First Dates Hotel será testigo del inicio y la evolución de muchas historias de amor desde los primeros pasos de la relación, como la preparación, las expectativas iniciales y el desarrollo de la primera cita, hasta los encuentros posteriores, ya que las parejas podrán seguir conociéndose en el idílico entorno del hotel donde compartirán una noche inolvidable, aprovechando sus instalaciones más relajantes como el Spa, el gimnasio, la zona de cóctel y chill out, pasando por veladas con música bajo la luz de las estrellas.

Además, los solteros también podrán salir fuera del hotel para conocer la zona y disfrutar de deportes acuáticos, rutas por la montaña, salidas en barco o de inolvidables puestas de sol en la playa, entre otras muchas actividades que invitan al ocio compartido o que despiertan la pasión.

First Dates Hotel es un spin-off del formato First Dates que ya ha sido producido con éxito en Reino Unido, Italia, Holanda y Alemania.

Actualmente, First Dates es el programa más visto de Cuatro en lo que va de 2024, con una media del 8.7 por ciento de cuota de pantalla y 1.170.000 espectadores, unos datos que sirven para que a menudo dispute la segunda posición de la franja, solo por detrás de El Hormiguero, liderado por Pablo Motos en Antena 3. Además, en otras ocasiones se han realizado otras adaptaciones como First Dates Crucero y First DatesCafé.