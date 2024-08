Soncillo corta el agua por la noche por la fuga de la piscina

«Las piscinas nos están matando». No puede ser más gráfico el alcalde del Valle de Valdebezana y de su principal pedanía, José Antonio García, al describir la situación de escasez de agua que se vive estos días en Soncillo, tras sucesivas olas de calor, con la población multiplicada exponencialmente y en vísperas de las fiestas. Antes de que los depósitos de 600.000 litros se queden secos, han decidido tomar medidas que pasan por el corte del suministro durante la noche y la petición de ayuda a la Diputación. Además, se mantiene la prohibición de regar huertas y jardines, y de llenar piletas particulares. Ayer mismo llegó el primero de los 6 camiones cisterna que han solicitado a la institución provincia, cargado cada uno con 16.000 litros, para aliviar un poco la situación del depósito. «Hemos aguantado bien hasta ahora y agua nos queda, pero no quiero que se vacíe», explica García. Como medida de refuerzo, ha dictado un bando en el que anuncia el corte del agua entre las 12 de la noche y las 8 de las mañana «hasta nuevo aviso», sin que pueda precisar el día de reestablecimiento del suministro. Pide comprensión a los vecinos y que colaboren para no derrochar lo que en este momento se considera el bien más preciado. El depósito se abastece de un manantial -suficiente durante el invierno- y de dos sondeos que se necesitan en verano. Sin embargo, las piscinas pierden 40.000 litros de agua diarios, el regidor tomó la decisión de abrirlas una temporada más al no disponer de tiempo material para ejecutar las obras a tiempo, que cuestan 158.000 euros y que serán sufragadas con el dinero procedente de Planes Provinciales de la convocatoria 2024-25. El problema «venía de atrás», reseña García, que durante el verano pasado se dedicó a controlar el contador para ver el calibre de la sangría.Una primera obra de urgencia -el rejunto de dos vasos- no ha servido para solucionar las fugas, pues se ha comprobado que no se originan en las piletas sino en las tuberías que van hacia el sistema de depuración y vuelven. Soncillo no ha sido la única pedanía del Valle de Valdebezana que ha tenido que pedir ayuda a la Diputación de Burgos. La semana pasada llegó otro camión cisterna a la aldea de San Cibrián, donde prácticamente cada año se repiten los problemas de suministro. Hasta julio, la institución provincial había suministrado a los pueblos 840.000 litros de agua, prácticamente la mitad de lo que fue necesario el año anterior, cuando la sequía fue mucho mayor. 39 de los 58 viajes realizados durante estos 7 primeros meses del año han tenido como destino El Valle de Tobalina. En agosto habrá muchas más llamadas.